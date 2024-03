Gobierno Federal difunde en internet expediente de adeudos de impuestos de empresas de Salinas Pliego

El Gobierno Federal publicó anoche en su sitio web el expediente con documentos relacionados con los litigios que mantiene contra Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, a quien pide pagar sus impuestos.

En redes sociales, el Gobierno de México difundió que ya está arriba la documentación, esto luego de una serie de desencuentros y dimes y diretes que han intercambiado el presidente Andrés Manuel López Obrador y el empresario Salinas Pliego, luego de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reveló que Grupo Salinas debe 63,000 millones de impuestos.

La “Recopilación asuntos Grupo Salinas”, el expediente contiene los estados financieros del grupo, los créditos de los ejercicios 2008, 2010, 2011, 2012 y 2013 por Grupo Elektra; los correspondientes a 2010, 2012 y 2014, de Nueva Elektra, y los de 2009, 2010 y 2013, de TV Azteca.

Están, también, sentencias sobre el juicio de amparo 239/2022, promovido por Banco Azteca, que resultaron a favor del SAT.

Entre los archivos también están dos sentencias públicas, de 2016 y 2022, sobre el juicio promovido por Grupo Elektra por el ejercicio 2006, que resultó favorable al SAT; también están sentencias relativas a otros temas del grupo, tras haberse concluido el juicio contencioso administrativo y cuatro resoluciones favorables al SAT en casos contra Nueva Elektra, Comerciacom y Comercializadora de Motocicletas de Calidad.

Asimismo, se incluyen precedentes y sentencias públicas, relacionadas con los temas controvertidos por el Grupo Salinas, en los litigios pendientes de resolverse en el Poder Judicial.

AQUÍ PUEDES CONSULTAR EL EXPEDIENTE, DA CLIC

Salinas Pliego acusa al SAT de extorsionar a empresarios

Hace tres días, Ricardo Salinas Pliego aseguró que su empresa, Grupo Salinas, no ha dejado de pagar impuestos, al contrario de lo que aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Las acusaciones o afirmaciones de parte de mi amigo el presidente, en el sentido de que Grupo Salinas ha dejado de pagar una cantidad altísima de impuestos, no es cierto, pagamos muchísimo, yo en lo personal pago unas cantidades obscenas de impuestos; nada más falso, Grupo Salinas paga y paga muchísimo”, aseguró el martes en un video difundido en sus redes sociales.

Salinas Pliego también acusó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de extorsionar empresarios por lo que, dijo, sólo pagará lo que es correcto.

“Llegan, te ponen una cuenta gigante y te dicen ‘si me pagas la mitad te la perdono’, y nosotros no cedemos ante la extorsión; por eso no aceptamos ningún descuento, no vamos a pagar más que lo que es correcto y por ningún motivo vamos a pagar el doble o hasta el triple como pretende esta administración”, expresó.

Sobre el campo de golf Tangolunda en Huatulco, a donde llegó la Guardia Nacional hace unos días, dijo que dicha situación fue un berrinche porque buscan despojarlo de ese espacio del cual tiene una concesión.

“Yo puedo jugar golf en cualquier campo del mundo, no tengo que ir a Huatulco, lo único que lograron fue quitarle un atractivo turístico al pueblo de Huatulco, y por ende disminuir el flujo de turistas del cual vive toda la gente de Huatulco”, mencionó.

Salinas Pliego dijo que dichas acciones son maniobras distractoras del gobierno de López Obrador para desviar la atención de los grandes problemas que está viviendo el país como son la violencia, la inseguridad, y el miedo que genera en la población, y la corrupción.

Ricardo Salinas Pliego es el tercer hombre más rico de México de acuerdo con la lista de millonarios de Forbes México de 2023.

