Gobierno federal suscribirá acuerdo con Teletón: AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que suscribirán un acuerdo con Teletón para que niños puedan recibir terapias de rehabilitación, el cual será una excepción.

En un mensaje dado a conocer el ejecutivo federal aseguró que tienen confianza en la fundación, la cual tiene todas las instalaciones; asimismo, hizo un llamado para apoyar la campaña de recaudación.

“Nosotros estamos a punto de firmar un convenio con Teletón, para que además, de la pensión que se entrega, podamos también garantizar que muchos niños puedan recibir terapias en los Centros Teletón, va a ser una excepción porque hemos decidido, desde que llegamos al gobierno no triangular el apoyo, no entregar apoyos al ente que lo necesita a través de intermediarios”, afirmó.

El presidente de México señaló que está orgulloso que se esté apoyando a un millón de niñas y de niños con capacidades diferentes desde el gobierno con una pensión, pero eso no es suficiente.

“Es muy importante la rehabilitación porque a veces hablamos de discapacidades menores que no se atienden y se convierten en discapacidades graves. Y no se atienden porque no hay posibilidades económicas, no hay a dónde recibir una terapia. Y esa es la función de los Centros de Rehabilitación de Teletón que hay en todo el país”.

Precisó que en el caso de Teletón va a ser una excepción, porque van a establecer una comunicación y ya tiene avanzado el acuerdo para que en los Centros Teletón se reciba a más niños y que puedan ser atendidos con terapia de rehabilitación.

