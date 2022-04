Gobierno revisará si contratos de Ganfeng Lithium le permiten explotar litio en Sonora

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este martes que tras el aval a la Ley Minera, que nacionaliza la explotación del litio, se revisará la legalidad de los contratos de concesión otorgados a la empresa de origen chino Ganfeng Lithium para explotar el mineral en Sonora.

La firma inglesa Bacanora Lithium firmó hace más de un año un acuerdo junto a la empresa china para realizar inversiones conjuntas en Sonora y con ello aumentar su participación en el proyecto de 22.5% a 50%, movimiento que fue autorizado por las autoridades de competencia económica mexicanas.

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) indicó que esta acción está apegada a las leyes nacionales ya que no se identificaron riesgos para la economía ni la de sus consumidores. El organismo explicó que sólo resolvió sobre la solicitud de concentración, es decir, una fusión regulada, entre las empresas extranjeras Ganfeng International Trading (Ganfeng) y Bacanora Lithium (Bacanora), las cuales desarrollan una planta para explotar el litio en México. No obstante, no cuentan con concesión para ese mineral.

Sin embargo, la Cofece aclaró que no tiene facultades para otorgar concesiones mineras y concedió que es la Secretaría de Economía quien tiene que resolver dichas peticiones.

Lee: Los inversionistas ya tienen en la mira el litio de México

Al respecto, el mandatario federal señaló que el gobierno de Estados Unidos solicitó a México información sobre este traspaso accionario y si los contratos concedidos se apegan completamente a las leyes nacionales.

“Se ha tratado el tema del litio porque hubo un contrato que se transfirió, se vendió en Sonora que estaba en manos de una empresa inglesa y pasó a manos de una empresa china y entonces hubo ahí solicitudes de información de por qué se había entregado ese permiso.

“Tiene que ver creo que con al Cofece y surgió también una revisión sobre el contrato y se está analizando si se entregaron los permisos correspondientes y si se llevó a cabo el proceso de consulta a las comunidades. Esos contratos en especifico se deben de revisar. Si no son contratos para litio pues no tienen ninguna posibilidad de ser utilizados para la exploración y producción de litio”, aclaró el jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Lee también: México perdería potencial minero con reforma eléctrica y fracasaría en litio: IP

Hoy en día, Ganfeng Lithium es el mayor productor de litio en el mundo. Según información brindada por Bacanora Lithium, el yacimiento en Sonora cuenta con 8.8 millones de toneladas de carbonato de litio y hacia 2023 podría comenzar a producir alrededor de 17,500 toneladas anuales de este mineral.

Ayer, la Cámara de Diputados aprobó en fast track reformas a la Ley Minera que establece que el gobierno de México es el único ente autorizado para la explotación de este mineral.

Se tiene previsto que hoy sea discutido el dictamen en la Cámara de Senadores.

¿Ya nos sigues en Twitter? Síguenos y recibe la información más destacada