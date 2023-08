Gobierno acatará orden de la SCJN y suspenderá distribución de libros de la SEP en Chihuahua

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que su gobierno acatará la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y suspenderá la distribución de los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Chihuahua, estado gobernado por Maru Campos del PAN.

Dicha orden fue dada por el ministro de la Corte, Luis María Aguilar, a quien el mandatario federal calificó como “deshonesto”, quien respondió a una controversia constitucional presentada por la gobernadora chihuahuense por presuntas violaciones a los procedimientos en la elaboración de contenidos.

“Acaba de dar a conocer un ministro de la Corte que no se pueden distribuir los libros de texto en Chihuahua, estamos ante un caso especial de una gobernadora muy reaccionaria, conservadora, irresponsable y politiquera que presenta una controversia para que no se entreguen los libros a los niños, los estudiantes en Chihuahua y un ministro deshonesto ordena que no se distribuyan los libros, buscando dejar sin libros de texto a los niños y estudiantes de Chihuahua”, consideró durante su conferencia matutina.

“¿Qué vamos a hacer? Respetar esa decisión, aún cuando es facultad del poder Ejecutivo federal la elaboración y distribución de los libros de texto, es un mandato constitucional, pero vamos a detener la distribución de los libros de texto en Chihuahua”, agregó.

López Obrador consideró que Luis María Aguilar es un opositor a su gobierno y por ello ordenó la suspensión de la distribución de los libros de texto gratuitos.

“Fue presidente de la Corte y muy opositor, nada de que la ley es la ley, no, es aplicar la ley a los adversarios, aunque sea injusto, aunque la tengan que retorcer la ley, aunque pisoteen la Constitución”, expresó.

El hecho se produce en medio de la polémica sobre los libros que la SEP distribuirá para el nuevo curso escolar, que comienza el 28 de agosto, porque, según la oposición, buscan “adoctrinar” a los niños con ideas asociadas al “comunismo y socialismo” con contenido afín a la ideología de López Obrador.

La Unión Nacional de Padres de Familia también interpuso un recurso de amparo judicial en mayo al cuestionar que los nuevos libros contengan educación sobre diversidad sexual, familias diversas y órganos reproductivos, mientras que otros grupos han criticado que los materiales incluyen referencias en contra del “neoliberalismo”.

“No hay ni siquiera la definición a favor del comunismo, la palabra comunista se usa en un fragmento de un poema donde se llama a que seamos respetuosos de los derechos humanos y que no estemos esperando que nos destruyan a todos y que nos quedemos con los brazos cruzados”, comentó López Obrador.

El presidente dijo que por casos como este hace falta una renovación del Poder Judicial y para ello, sería mejor que los ciudadanos elijan a los jueces, magistrados y ministros mediante el voto.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

“Estoy llamando a que los ciudadanos piensen que hace falta seguir avanzando en la transformación del País y que hace falta una renovación del Poder Judicial, que lo mejor es que jueces, magistrados y ministros sean electos por el pueblo, no la cúpula del poder económico y del poder político, por los partidos”, reiteró.

“Que así como se elige al presidente, a los diputados, los senadores, se elija a los jueces, magistrados y ministros, eso va requerir de una reforma constitucional, se requiere de mayoría calificada, dos terceras partes de los votos, quién va decidir esto, el pueblo, porque va haber elecciones, y no es nasa más votar por los candidatos o los partidos, es fundamentalmente votar por el proyecto de nación”, explicó.

¿Te gusta informarte por Google News? Sigue nuestro Showcase para tener las mejores historias