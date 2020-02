Google BERT: qué es y cómo afecta a tu web

Por Emanuel Olivier*

Gracias a NetMarketShare sabemos que 8 de cada 10 personas realizan sus búsquedas en Internet a través de Google en el mundo entero.

Para convertirse en el buscador más usado, se han tenido que hacer algunas actualizaciones, como lo es la más reciente: Google BERT. Se ha considerado como la actualización más importante en cinco años por los expertos en SEO y por ende ha sido así de revolucionario.

Los directores de Marketing deben tener presente que esta actualización tiene un impacto del 10% en las consultas de búsqueda, de acuerdo al gigante de Google.

Por ende, se debe prestar especial atención a lo que trae esta actualización pues ese 10% resulta ser alto para las web a las que se les hace una búsqueda cada día por parte de millones de personas alrededor del mundo.

Apoyados con el mismo propósito de darle a los usuarios una experiencia sinigual en cualquier etapa del Buyer Journey, BERT promete ser una red neuronal de código abierto que ha sido entrenada para entender el lenguaje natural de las personas con eficacia y precisión.

Por lo tanto, será Google el que se adapte a la manera de expresarse de los usuarios y no al contrario.

Entonces, ¿qué debes saber sobre esta actualización y para qué?

¿Qué es Google BERT?

BERT son unas siglas que significan, respectivamente, Bidirectional Encoder Representation from Transformers, lo que se traduce al español como Representaciones de Codificador Bidireccional de Transformadores.

BERT ha sido considerada como la mejor actualización de Google de los últimos tiempos debido a que es un sistema basado en la Inteligencia Artificial o IA creado con el propósito de apoyar al algoritmo del buscador a tener una mejor comprensión del lenguaje usado por los usuarios cuando realizan consultas mediante frases.

Esta actualización se caracteriza por tener un método de análisis para entender de una mejor manera las intenciones de búsqueda de los internautas para así interpretarla de una forma más natural.

Antes, Google analizaba las frases que cualquier persona pusiera en la caja del buscador palabra por palabra, ahora se analizan las oraciones completas para crear un contexto que brinde resultados precisos en el menor tiempo posible.

Lo nuevo es que también tomará en consideración el uso de preposiciones y demás conectores que pueda tener una frase para un mayor entendimiento de la búsqueda.

En palabras de Pandu Nayak, vicepresidente de Google: “Esta tecnología permite entrenar a su propio sistema para mejorar y aumentar la capacidad de responder a las preguntas en Google. BERT puede considerar el contexto completo de una palabra al observar las que vienen antes y después, y esto es útil para comprender la intención que tienen las consultas que se hacen en el buscador”.

¿Cómo funciona?

Hay dos palabras clave dentro del nombre de BERT, y son “bidireccional” y “transformador”, y es que esta actualización es capaz de entender un término de búsqueda al derecho y al revés, de izquierda a derecha y por eso es posible una interpretación de coloquialismos y expresiones de una manera precisa dando resultados certeros.

Además de esto, que es sumamente importante para entender el contexto de una búsqueda, esta actualización del gigante de Google hace uso de transformadores, pues se trata de una red neuronal.

Por ende, el foco de esta red estará en algunas palabras que complican la interpretación del contexto como lo son los pronombres, por ejemplo.

Oraciones con complementos directos o indirectos no serán un problema con BERT, es casi como estar hablando con un ser humano y esperar la respuesta de un experto.

Un ejemplo de como BERT impacta en las búsquedas: “viajero brasil a usa necesita una visa”. En el Google previo a la actualización del algoritmo, podría haber arrojado resultados de los requisitos para que un estadounidense saque una visa para Brasil.

Con BERT, Google entiende que es un brasileño quien viaja a USA y dar resultados más precisos a esta búsqueda.

¿De qué manera afecta a tu web?

Con esta actualización son muchas las web entrando en pánico al preguntarse si esta actualización afectará al posicionamiento SEO que ya se ha logrado, o si pueden hacer algunas estrategias para no verse perjudicados.

Sin embargo, debes comprender que BERT no es un factor clave de posicionamiento y por ende no es algo que puedas optimizar como tal, es decir, esta actualización no afectará en nada tu SEO, solo te ayudará a dirigir tráfico de calidad a tu web.

El propósito de esta actualización es la que siempre ha tenido Google, y es mejorar, cada vez más, la experiencia de usuario, brindando resultados que verdaderamente satisfagan la necesidad o los ayude en algún asunto.

Por lo tanto, básicamente tu web debe seguir en el trabajo de mejorar cada vez más, garantizando que el tiempo de carga sea casi nulo, tener todas las meta description y las etiquetas, tener contenido de calidad y relevante para tu público objetivo, etc.

En conclusión, el objetivo de Google es y siempre será brindar experiencias satisfactorias para sus usuarios y ser lo más humano posible para lograr comprender el lenguaje que usan estas personas para realizar sus búsquedas.

Aunque no haya optimización que hacer, sí podrías hacer algunos ajustes simples que no caen nada mal a tu web y su reciente posicionamiento:

Evita palabras muy rebuscadas y las faltas de ortografía.

Haz que tu contenido sea lo más simple posible: el mejor contenido es aquel que responde exactamente a las preguntas de los usuarios.

Sé lo más directo que puedas, evita a toda costa el contenido de relleno.

Haz grupos de temas para así clasificar tu información.

Sé lo más específico posible con la keyword research que hagas.

Optimiza tu web para el buscador por voz que comenzará ya ha comenzado a tener un alza en su uso en diferentes grupos de usuario.

No dejes de optimizar tu SEO local.

Así como es Google, debería ser tu web. Enfocarte en el usuario, tratando de hablar en un lenguaje que ellos entiendan y contestando a todas sus preguntas e inquietudes, ¡el usuario es primero! Después de todo, tu web existe por el tráfico que allí se ha podido generar.

*El autor es Emprendedor serial. Fundador y CEO de Genwords, empresa especializada en Content Marketing. Formado en Administración de Empresas y apasionado del marketing. Viajero. Amante de los desafíos.

