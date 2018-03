Google elimina el botón de ‘ver imagen’ de sus resultados de búsqueda

Google eliminó el botón “ver imagen” de sus resultados de búsqueda de imágenes, para tratar de detener la sustracción de imágenes con derechos de autor desde su plataforma.

“Hoy estamos lanzando algunos cambios en Google Images para ayudar a conectar a los usuarios y sitios web útiles. Esto incluirá quitar el botón Ver imagen. El botón Visita permanece, de modo que los usuarios pueden ver imágenes en el contexto de las páginas web en las que se encuentran, dice la cuenta en Twitter de de Google SearchLiaison.

Today we're launching some changes on Google Images to help connect users and useful websites. This will include removing the View Image button. The Visit button remains, so users can see images in the context of the webpages they're on. pic.twitter.com/n76KUj4ioD

En un segundo mensaje, Google especificó que la decisión de quitar el botón es por un acuerdo con la compañía Getty Images.

“Para aquellos que preguntan, sí, estos cambios se produjeron en parte debido a nuestro acuerdo con Getty Images esta semana. Están diseñados para lograr un equilibrio entre atender las necesidades de los usuarios y las inquietudes de los editores, ambas partes interesadas que valoramos”, dijo Google en Twitter.

For those asking, yes, these changes came about in part due to our settlement with Getty Images this week (see also https://t.co/a5uFldOcih). They are designed to strike a balance between serving user needs and publisher concerns, both stakeholders we value.

— Google SearchLiaison (@searchliaison) February 15, 2018