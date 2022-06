Google, Latinoamérica y yo: una historia de amor y compromiso

Por: Adriana Noreña

Hace poco más de 16 años, siendo yo una joven emprendedora del sector cosmético en Brasil, donde vivo desde 1996, me sentí cautivada por una compañía que acababa de llegar al país. Cuando vi la solidez de su visión y la efectividad publicitaria de sus productos, envié una hoja de vida sin dudarlo, y después de muchas entrevistas, fui seleccionada para incorporarme como gerente de ventas y operaciones en línea.

Esa compañía era Google y así empezaba, sin saberlo, una auténtica “historia de amor” con la tecnología, con la innovación y con una compañía que, desde entonces, no ha hecho más que consolidar y profundizar sus lazos con América Latina.

Como todo amor, este también se nutre de compromisos, y por eso me emociona especialmente el anuncio que acaba de hacer nuestro CEO Sundar Pichai, sobre el compromiso de Google de aportar, durante los próximos cinco años, 1.200 millones de dólares para ayudar en el proceso de transformación digital de nuestros países y en la recuperación económica de la región, en particular de los segmentos más vulnerables o subrepresentados de nuestra población.

América Latina y el Caribe están entre las áreas más golpeadas por la última pandemia, y a pesar de que contamos con un ecosistema emprendedor vigoroso e inspirador en nuestros países, las inequidades y las brechas en el acceso digital siguen siendo motivo de fuerte preocupación.

Es por eso que los aportes que Google se comprometió a hacer durante el próximo lustro se concentrará en cuatro áreas de inversión: Infraestructura digital; Capacitación en talento y habilidades digitales; Ecosistema emprendedor y Comunidades.

En cada una de estas áreas, Google lleva años colaborando con recursos humanos, tecnológicos y económicos. Sin embargo, es largo el camino que queda por recorrer y un estudio denominado Digital Sprinters muestra que aprovechar todo el potencial de las tecnologías digitales podría aumentar el PIB de las seis economías más grandes de la región en US $1.370 millones para 2030, un crecimiento del 23% en comparación con la actualidad.

Es por eso que el compromiso anunciado por Google prevé, entre otras cosas: el lanzamiento del cable submarino Firmina para 2023 para mejorar la disponibilidad y la calidad de los servicios de Google, incrementar la fuerza de ingeniería en Brasil y 1 millón de becas para los Certificados de Carrera de Google, con el fin de incrementar e impulsar el talento digital. Así mismo, la adopción de Google Wallet, la billetera digital que en los próximos meses estará disponible en Chile y Brasil, y luego se extenderá a otros países de la región, permitiendo a los consumidores hacer pagos de forma rápida y segura. Por último, pero no menos importante, anunciamos US $300 millones (US $50 millones en aportes monetarios y US $250 en créditos publicitarios) para apoyar a ONGs enfocadas en áreas como sustentabilidad y en crear oportunidades económicas para mujeres.

Como latinoamericana y como una “enamorada” de la tecnología digital y de las posibilidades que ésta representa para nuestra gente, no puedo más que sentir una enorme y esperanzada alegría ante este histórico anuncio.

Nuestra región viene de años muy difíciles y tiene muchas asignaturas pendientes en lo que hace al crecimiento y a la inclusión. Deseo fervientemente que este nuevo compromiso siga profundizando un amor que lleva ya 17 años, y que sea un nuevo capítulo de la larga y apasionante historia que aún tenemos por delante.

Contacto:

Adriana Noreña, VP, Google Hispanoamérica

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.