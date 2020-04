Google Tag Manager: ¿qué saber?

Por: Emanuel Olivier Peralta*

Como redactor web quizá han sido muchas las veces que has necesitado colocar un código HTML o un script en tu tienda virtual y te ha parecido tan complicado que has decidido desistir, pues no tienes idea de dónde colocarlo y cómo hacer para que aparezca en el momento exacto.

Con el propósito de facilitar esto a usuarios de estas páginas e incluso a las agencias de posicionamiento web, Google tiene su propia aplicación y se trata de Google Tag Manager.

Este recurso fue lanzado a finales del año 2012 y está disponible para quienes quieran usarlo desde una modalidad gratuita para llegar a agilizar el trabajo de implementar una técnica de código en un site determinado y al mismo tiempo analizar y hacerle un seguimiento a las visitas de la web.

Muchas estadísticas han demostrado que el uso de Google Tag Manager no es masivo entre las empresas y los dueños de eCommerce; y quizá se deba a un desconocimiento de esta aplicación o de cómo es su uso.

Lo cierto es que trae grandes beneficios para tu negocio como el de cambiar la relación entre departamentos como los de IT y Marketing de las compañías grandes, facilitando así los procesos de ejecutar enormes campañas de Marketing.Digital.

Además, se logran mantener códigos de seguimiento y píxeles variados para muchas páginas web, así como trackear toda la campaña publicitaria sin ningún tipo de problema.

A la larga, esto traerá cambios como la forma en la que analizas o haces el seguimiento de Google Analytics, inclusive. Y es que, ¿qué serían de nuestras campañas y de la garantía de éxito sin estos datos?

Por ende, en las siguientes líneas encontrarás todo lo que necesitas saber sobre Google Tag Manager para implementar mejor el seguimiento que haces de algunos datos y así mejorar los resultados en tu página mientras tu proceso se ve acelerado efectivamente.

¿Qué es Google Tag Manager?

Google Tag Manager (GTM) es una plataforma de administración de etiquetas gratuita que permite a los especialistas en marketing implementar y rastrear datos de marketing al agregar fácilmente fragmentos de código a su sitio web o aplicación.

Permite a los especialistas en marketing rastrear conversiones, análisis de sitios web, redireccionamiento y más sin la intervención de los webmasters.

Hay tres componentes principales para Google Tag Manager:

TAGS: este es el script de seguimiento real que rastreará cosas como si un usuario vio o no una página en particular, o si debe informar que alguien acaba de convertir en AdWords.

DISPARADORES: estas son las condiciones que activan las etiquetas. Estos son los que harán que una etiqueta en particular informe algo. Por ejemplo, ¿debería dispararse por cada vista de página para cada página? ¿O cada vez que se carga la página de agradecimiento?

VARIABLES: estos son lugares donde puedes almacenar datos en términos de seguimiento de la información que necesitas y lo que deseas hacer con esa información. En la mayoría de los casos, no necesitarás una variable o información adicional. Pero hay ciertos casos, como cuando necesitas poner el valor del producto para los píxeles de conversión donde desea un informe de lo que valió esa conversión.

Con solo estos 3 componentes simples, Google Tag Manager te da el poder de colocar píxeles donde quieras, etiquetar acciones específicas (llamadas “eventos” en Google Analytics) e incluso cosas más avanzadas como configurar temporizadores e informar datos de comercio electrónico.

Beneficios de Google Tag Manager

Este recurso se usa frecuentemente para instalar el código de seguimiento de Google Ads en tu site.

Así que si estás considerando el uso de Google Ads y no has configurado el seguimiento adecuado o si deseas optimizar tu configuración actual, podrás hacerlo mediante Google Tag Manager y dejar las complicaciones atrás.

Google Tag Manager y Google Analytics trabajan en conjunto para rastrear los eventos o actividades de tu sitio web y reducir las ediciones de código en su back-end.

Con esta herramienta, Google Analytics puede recopilar datos de eventos como clics de botones y longitud de desplazamiento.

De hecho, Google Analytics por sí solo no está equipado para rastrear eventos, pues solo está configurado para registrar datos de tráfico y no para registrar actividades como clics de botón / enlace.

Considera que tienes la posibilidad de implementar el seguimiento de eventos o acciones en Google Analytics sin GTM. Sin embargo, deberás aplicar tu código de seguimiento página por página.

Esto es sumamente manual y te hará perder valioso tiempo.

Por ello, el uso de esta herramienta y Google Ads reducirá la cantidad de fricción entre los equipos de marketing y los desarrolladores web al tiempo que permitirá a los especialistas en marketing implementar un seguimiento avanzado para sus campañas.

Usos regulares de Google Tag Manager

Para llevarte una idea clara acerca de cómo funciona esta herramienta del gigante de Google, te dejamos cómo lo usan comúnmente:

Software de mapeo de calor / CRO: La optimización de la tasa de conversión (CRO) tiene como objetivo hacer que tu sitio web sea más amigable para la conversión al rastrear cómo los usuarios interactúan con tu sitio. Con la ayuda de este recurso, se pueden implementar aspectos de CRO para rastrear eventos o acciones y el comportamiento del usuario sin tener que codificarlo en las páginas específicas que se están probando. Para aquellos familiarizados con el software de mapeo de calor como Hotjar, GTM les permite implementar su código de seguimiento fácilmente. Seguimiento de conversiones de píxeles: el uso de GTM para instalar pantallas y el seguimiento de conversiones de píxeles sociales funciona, de la misma manera, con Google Ads y la implementación de Google Analytics.

En conclusión, Google Tag Manager hace que tu vida sea más fácil a largo plazo.

Aunque es muy posible que esta plataforma no tenga sentido si tienes un par de páginas principales y no ejecutas ninguna plataforma adicional, igualmente minimiza tu dependencia a un desarrollador web para implementar el nuevo código que deseas aprovechar en el futuro.

En fin, esta herramienta te permitirá alojar todos tus códigos, probar nuevas ideas y potencialmente reducir los tiempos de carga de la página, cosa importante para el SEO y tu posicionamiento.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.