Google y Facebook saben todo de ti, incluso cuando ves pornografía

Los sitios de pornografía están plagados de rastreadores web, incluidos Google, Facebook y Oracle, de acuerdo a investigadores de Microsoft, Carnegie Mellon y la Universidad de Pennsylvania.

En estos estudios, paralelamente se analizaron más de 22,484 sitios de pornografía, de los cuales el 74% contenían rastreadores de Google. Oracle tuvo rastreadores en 24% y Facebook en 10%.

Por su parte, Google y Facebook sostuvieron que los datos de estos rastreadores no se utilizan para crear perfiles de marketing de los usuarios.

Así es que de acuerdo al New York Times, los investigadores analizaron los sitios de pornografía utilizando una herramienta llamada webXray para identificar herramientas de seguimiento que envían datos a terceros.

“Nuestros resultados indican que el seguimiento es endémico en los sitios web de pornografía: el 93% de las páginas filtra los datos del usuario a un tercero”, concluye el estudio.

De los sitios escaneados en marzo de 2018, el estudio encontró que Google o sus subsidiarias tenían rastreadores en los porcentajes expresados en párrafos precedentes, que se traduce en aproximadamente 16,638 sitios con rastreadores de Google, 5,396 con Oracle y 2,248 para Facebook.

De acuerdo con el documento, incluso habilitar el modo “incógnito” en un navegador no es una defensa, ya que a pesar de que las acciones de dichos usuarios no están almacenadas en su historial, los datos aún se filtran a través de estos terceros.

Los investigadores advierten que la naturaleza altamente sensible de los datos que se escapan del uso de Internet por parte de las personas es motivo de preocupación. “El hecho de que el mecanismo para el seguimiento de sitios de adultos sea tan similar a, por ejemplo, el comercio minorista en línea debería ser una gran señal de alerta”, dijo a The New York Times una de las investigadoras de Carnegie Mellon, Elena Maris.

El estudio también encontró que solo el 17% de los sitios de pornografía estaban encriptados, dejando a los usuarios vulnerables a los piratas informáticos.

Los rastreadores se pueden colocar en los sitios por varias razones, se especifica, Google Analytics, por ejemplo, envía datos de tráfico a los sitios web para que puedan monitorear su tráfico.

Alternativamente, Facebook ofrece a los sitios la posibilidad de incrustar su característica “me gusta”, lo que permite compartir de nuevo en Facebook. A cambio, reciben información sobre los visitantes de los sitios web. Exactamente lo que sucede con los datos, o qué datos se están recolectando específicamente, es difícil de analizar.

Con información de Business Insider y The NY Times.

