Gran estreno | Oliver Jeffers le dice: ‘Aquí estamos’ a un súper fan en México

En víspera del estreno de Here We Are: Notes for Living on Planet Earth en Apple TV+, el autor de libros para niños Oliver Jeffers le contó a un fan mexicano cómo es que descubrió que podía dedicarse a contar y dibujar historias.

“Creo que tenía diez o doce años cuando me di cuenta que contar historias y hacer imágenes era un trabajo de verdad”, le declaró Jeffers a Bruno Bianchiotto, un niño mexicano de seis años y quien se considera experto en la obra del autor nacido actualmente radicado en Brooklyn. “Desde entonces, todo fue dirigido a querer ser un artista y contador de historias”.

Jeffers platicó vía FaceTime con Bruno, a quien le contó la génesis de su libro en la víspera del estreno de Here We Are: Notes for Living on Planet Earth, la película corta de Apple TV+ basada en el libro donde cuenta cómo se fue preparando para ser padre por primera vez.

En la conversación, Jeffers le dice a Bruno que el verano pasado terminó otro libro en seguimiento a Here We Are, en esta ocasión dedicado a su segunda hija: What We’ll Build, el cual “es un poema y es acerca de las cosas que Mary y yo construiremos juntos”.

El autor revela que cuando terminó Here We Are se le acercó el director de Studio AKA, quien le dijo que el libro era perfecto para una versión animada para la plataforma de televisión bajo demanda (OTT) de Apple.

“Pensaban que era perfecto para el 50 Aniversario de este día”, dice Jeffers en referencia al Día Internacional de la Madre Tierra, que se celebrará este año el 22 de abril.

La película de 36 minutos trata de un pequeño de siete años quien, en el Día de la Tierra, se da cuenta de muchas de las maravillas del planeta gracias a lo que le cuentan sus padres.

La película tiene una alineación de lujo pues la narra la multipremiada Meryl Streep.

Imagen de la película Here We Are, de Apple TV+

En plena contingencia sanitaria por la pandemia global del coronavirus, Jeffers le dice a Bruno que la película es perfecta para verla durante el confinamiento doméstico ya que toca valores que se comparten en familia.

“Es una película muy corta como para verla en el cine, y es perfecta porque supuestamente la tendrías que ver en casa”, dice el autor.