Los 34 mayores bancos de Estados Unidos (EU) superaron los test de estrés anuales de la Reserva Federal (Fed), demostrando que podrían hacer frente a una recesión grave, según reveló un informe publicado esta tarde por el banco central estadounidense.

“Los bancos siguen teniendo niveles altos de capital, lo que les permitiría continuar prestando dinero a hogares y empresas durante una recesión severa”, indicó el informe.

La Fed explicó que los 34 bancos evaluados permanecieron por encima de los requisitos de capital mínimo, pese a unas pérdidas hipotéticas totales de 612,000 millones de dólares (mdd) en caso de una recesión severa.

En ese escenario, la ratio agregada de capital y acciones comunes, que provee un colchón extra ante posibles pérdidas, bajaría en 2.7 puntos porcentuales hasta un mínimo de 9.7%.

Este 9.7 %, sin embargo, seguiría siendo más del doble del mínimo requerido, apuntó la Fed.

La logística de México busca soluciones: Emirates no descarta el AIFA… pero para transporte de carga

Grandes bancos de EU superan test de estrés de la Reserva Federal

El escenario hipotético diseñado por el banco central este año fue más severo que el de 2021, e incluyó una recesión mundial con impactos sustanciales sobre los mercados de la vivienda y de deuda corporativa.

En este escenario, el desempleo subiría en 5.75 puntos porcentuales en EU hasta un total del 10% y el Producto Interior Bruto (PIB) bajaría considerablemente.

Todos los bancos de EU con más de 100,000 mdd en activos están sujetos a test de estrés bajo la Ley Dodd-Frank, a través de cual se hizo una reforma financiera en 2010 tras la crisis financiera de 2007-2008.

Entre las entidades que se sometieron a estas pruebas están Bank of America Corporation, Barclays US LLC, Capital One Financial Corporation, Citigroup Inc., Credit Suisse Holdings (USA), The Goldman Sachs Group; HSBC North America Holdings, y JPMorgan Chase & Co.

Con información de EFE.

Revelamos todas sus jugadas: Esto es lo que dicen los multimillonarios sobre la próxima recesión