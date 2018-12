Hola2019 | NBA, NFL, Ligas Mayores y F1 quieren seguir en México con AMLO

Uno de los logros de la administración de Enrique Peña Nieto es haber convertido al país en una de las plazas más llamativas en el mundo para albergar eventos deportivos de primer nivel. Cada año alrededor de 12 deportes distintos en más de 30 eventos de primer nivel llegan a nuestro país para ofrecer el mejor espectáculo a los aficionados mexicanos, llegando a generar una derrama económica superior a los 18,500 millones de pesos de acuerdo con datos recogidos por Forbes México.

Según datos de la Secretaria de Turismo, estos eventos deportivos de calidad mundial provocaron un aumento del 9% de la entrada de turismo de 2015 a 2016. Siendo Ciudad de México donde más eventos de esta clase se albergaron.

Hace cerca de un año José Luis Sosa Limón, director general del Consejo Mexicano de Turismo Deportivo, declaró “el turismo deportivo es una plataforma probada, en un momento apremiante para la economía, en la que hay que vender más de lo que tiene México”.

En base de esta declaración y las emitidas para la nueva administración del presidente Andrés López Obrador donde aseguran que estos eventos están en riesgo de ser cancelados por el excesivo gasto que suponen para el ente público, en Forbes México nos quisimos acercar a los principales organizadores de estos eventos para conocer su inquietud sobre la nueva administración y que le piden.

Una cosa común en todas las grandes marcas deportivas como NBA,NFL,F1 o ATP, es su predisposición de sentarse con la nueva administración para conocer su plan para este brazo económico del país y para hacerle llegar sus peticiones y su punto de vista de la importancia de estos eventos en nuestro país.

En una entrevista previa a los partidos de NBA el pasado 13 y 15 de diciembre en la Arena Ciudad de México, Raúl Zárraga, director de NBA México, afirmó no tener miedo a la cancelación ya que su evento depende de fondos privados y no públicos.

Eso sí tendió la mano al dialogo con la Comisión Nacional de Deporte (CONADE) presidida por Ana Gabriela Guevara a pláticas para seguir fomentando el deporte en nuestro país con proyectos como Jr NBA o NBA Academy.

Quizá el evento que más ha estado en el punto de mira de la nueva de administración tanto a nivel nacional, local o la CONADE, es el Gran Premio de Fórmula 1, el cual hace escasos días fue nombrado por cuarto año consecutivo como el mejor de toda la temporada.

Tanto Claudia Sheinbaum, Miguel Torruco o Ana Gabriela han puesto en duda la continuidad de este evento, que es el que más derrama deja en el país cada año con una cifra que ronda los 12,000 mdp, para 2020.

Desde Forbes México buscamos la opinión de algún organizador de este evento al respecto de su postura, obteniendo como respuesta que no se harán declaraciones hasta tener las reuniones correspondientes con el nuevo gobierno.

Tras el traspié de la no celebración del partido de temporada regular de NFL en el estadio Azteca por su pésima cancha en octubre, las dudas sobre la continuidad de este evento en nuestro país fueron aclaradas por Miguel Torruco, secretario de Turismo, quien aseguró su continuidad en 2019.

Este evento deja alrededor de 840 millones de pesos de derrama y en 2019 los mexicanos podrán ver a Los Angeles Rams, Oakland Raiders, Jacksonville Jaguars, Los Angeles Chargers o Tampa Bay Buccaneers como locales en nuestro país. Únicamente falta que la NFL determine quién será el equipo de estos cinco que acudirá a México.

El pasado mes de agosto Arturo Olivé, Director General de la NFL en México, declaró que están abiertos al dialogo con la nueva administración para seguir creciendo este evento en nuestro país, hay que recordar que México es el país que más aficionados a la NFL tiene fuera de Estados Unidos.

Lo mismo ocurre con la NBA donde después de Canadá y Estados Unidos, nuestro país es el más importante para la liga. Muestra de ello es la intención de tener una franquicia de G League (Liga de desarrollo) en nuestro país como paso previo a una de la NBA.

Por su parte Raúl Zurutuza, Director General del Abierto Mexicano de Tenis, el cual se celebra en Acapulco, declaró “el apoyo federal es muy importante, no te voy a decir que sino no nos dan apoyo no pasa nada, si pasa, pero creo que hemos hecho una labor buena e interesante para la promoción del país”.

Pero al igual que los eventos anteriormente nombrados tanto el Abierto Mexicano de Tenis como Abierto Los Cabos tienen una carga importante de inversión privada, por ejemplo el boletaje que el público paga de su bolsillo.

Aclarando que su postura ante la nueva administración es de “mucho respeto” y que lo que desde la organización de estos dos eventos los único que pueden hacer es presentar los proyectos a la persona indicada, enseñarles lo que hacen y ver como el desaparecido Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) para que ellos tengan las herramientas suficientes para que puedan tomar la decisión de continuar el apoyo o no.

Cerrando la plática Zurutuza declaró,”tenemos los argumentos para solicitar los recursos que nos dieron los años anteriores y espero que las personas responsables en la Secretaria de Turismo tengan esa misma visión”.

