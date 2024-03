Greg LeMond: Leyenda en el ciclismo, visionario en los negocios

En el vertiginoso mundo del ciclismo, pocos nombres brillan con el esplendor y la innovación que caracterizan a Greg LeMond. Con una destreza abrumadora como escalador y contrarrelojista, LeMond no solo conquistó el podio en tres ocasiones en el Tour de Francia, sino que también se alzó como campeón mundial de ciclismo en ruta en dos ocasiones. Su dominio en la bicicleta no se limitó a la competición; fue un visionario que introdujo nuevas tecnologías al deporte, incluyendo revolucionarios manubrios y cascos aerodinámicos que redefinieron los estándares de la industria.

1985 marcó un hito en la carrera de LeMond y en la historia del ciclismo cuando firmó el primer contrato millonario del deporte. Esta decisión no solo aseguró su estatus como una figura emblemática en el mundo del ciclismo, sino que también elevó significativamente el nivel salarial de los profesionales de la disciplina, estableciendo un nuevo estándar de compensación en la industria.

Aunque su retiro del ciclismo competitivo en 1994 debido a problemas de salud podría haber sido el fin de una era, LeMond demostró una vez más su capacidad para innovar y dejar una marca indeleble en la industria. La creación de LeMond Bikes en asociación con Trek Corp consolidó su legado como uno de los principales fabricantes de bicicletas de carretera en el mundo. Hoy, la marca continúa desafiando los límites del ciclismo con su fusión de tecnología innovadora y diseño atemporal, llevando el legado de LeMond hacia nuevas alturas.

Pero el impacto de LeMond va más allá de las pistas y los negocios. Como miembro fundador de 1in6, una organización dedicada a brindar apoyo a hombres víctimas de abuso sexual infantil, LeMond ha utilizado su plataforma para abogar por causas importantes fuera del mundo del ciclismo. Además, su posición como crítico del dopaje en el deporte, testificando contra figuras prominentes como Lance Armstrong y Floyd Landis, lo ha consolidado como una voz influyente en la lucha por la integridad y la ética en el ciclismo profesional.

Con ocasión de la llegada a la Ciudad de México del Bicycle Film Festival, en la que participará esta leyenda del ciclismo, nos ha concedido una entrevista en exclusiva para hablarnos sobre su visión del presente y el futuro de este deporte, así como de las lecciones que le ha dejado esta disciplina para hacer negocios.

– ¿Cómo crees que ha evolucionado el deporte del ciclismo desde tu época como profesional?

– Pasó por casi dos décadas con problemas bastante controvertidos con el dopaje pero, hoy en día, el deporte es realmente emocionante. Durante 20 años, raramente veíamos a un joven ciclista de 19 o 20 años ganar el Tour de Francia. Lleva años convencer a un ciclista para que entre en el dopaje, porque la mayoría de las personas que comienzan no van con la idea de hacer trampa para ganar. Los últimos cuatro años han sido el período más emocionante para mí del ciclismo profesional, desde los años 80, porque antes, cuando querías ver el Tour de Francia en los Estados Unidos, podías verlo una vez a la semana, durante una hora. Hoy, a través de Max podemos ver todas las carreras del mundo, lo que realmente abre también el negocio. Para un montón de equipos, se convierte en una audiencia global. Es el deporte más difícil pero también uno de los más hermosos. Es táctico, como las carreras de Fórmula Uno pero pedaleando.

– ¿Crees que a los negocios entorno al ciclismo les ha costado más desarrollarse que en otros deportes?

– Creo que el problema del dopaje ha frenado mucho dinero. Si lo comparamos con la Fórmula Uno, que siempre ha sido un deporte que requiere una cantidad masiva de capital, han sido muy profesionales en la forma de manejar a los patrocinadores. El ciclismo siempre ha sido un deporte muy tradicional, no ha cambiado desde la perspectiva del marketing. Muchos grandes patrocinadores han dudado en entrar al deporte porque cada cinco o seis años hay un gran escándalo. Ha habido mucho progreso en los controles de dopaje y los escándalos no han estado ocurriendo últimamente. Eso podría ser bueno o malo porque a veces hay un motivo para no ser muy observador con los controles. Ahora, tenemos un buen presidente del organismo rector y creo que el deporte está listo para un crecimiento real.

– Volviendo al tema del dopaje, has sido un defensor del deporte limpio durante años. ¿Crees que se necesitan acciones adicionales para garantizar una competencia justa?

Creo que está en un nivel muy alto en este momento. Soy un amante de la ciencia, me encanta la fisiología y el entrenamiento. Hay algunas formas de monitorear muy sencillas. El ciclismo es un deporte que tiene un medidor de potencia, que es muy preciso y está directamente relacionado con tu nivel de oxígeno. Lo que he visto, este año, es que las salidas de potencia están dentro de la norma histórica, dentro de los 400 vatios, lo cual es una muy buena señal. Hace 10 o 20 años, los números eran mucho más altos. Fisiológicamente, no ha habido un cambio en el talento de los corredores desde los años 60 o 70. Si te fijas en su consumo de oxígeno y su producción de energía, deberían estar relativamente cerca, históricamente. Eso es lo que he observado en los últimos años, pero sigue generando controversia.

– ¿Cómo evalúas la relación entre la tecnología y el rendimiento del ciclismo hoy en día?

El medidor de potencia ha sido el mayor avance en el deporte, desde una perspectiva de entrenamiento. Yo fui uno de los primeros en usar esa tecnología, en 1992. El conocimiento que adquirí fue enorme con un entrenamiento muy avanzado. Escribí un libro, llamado Ciclismo Completo, en 1985. En 2014, conocí Laurent Tendet en el Tour de Francia, y me dijo que lo había encontrado en una librería y que había sido el mejor programa de entrenamiento que había usado hasta el día de hoy. Ese programa de entrenamiento se basaba completamente en la fisiología y ésta no ha cambiado. En cuanto a las bicicletas y la aerodinámica, la gente sigue buscando equipos más ligeros, aunque el organismo rector ha limitado el peso de una bicicleta a 6.8 kilos, lo cual es absurdo. En lugar de tener una prueba de seguridad, que es como debería ser, está en kilos. Si pesas 68 kilos, eso es el 10% de tu peso corporal. Pero, si pesas 60 kilos, eso es el 14%. Esa persona que es más joven, más ligera, está siendo penalizada masivamente. Creo que eso realmente ha limitado el avance en la aerodinámica y la creatividad en el ciclismo. Mucha de la creatividad y los avances en productos provienen de disciplinas como el ciclismo de montaña y otros deportes, como el triatlón, porque no hay límite. No están restringidos en la innovación.

– ¿Existe una especie de retraso en cuanto a la evolución del deporte?

Las personas que aman el ciclismo aman el equipo. Yo era conocido como el innovador en el ciclismo. Realmente, no era innovador, pero podía ver ideas innovadoras y adoptarlas para mi ventaja competitiva. Gané el Tour de Francia de 1989 por ocho segundos. Estoy convencido de que los manillares fueron lo único que ganó esa carrera. Eso era lo bonito del ciclismo. Hoy, eso ha sido un eliminado porque, simplemente, hay estándares. Incluso la aerodinámica está alcanzando el límite, principalmente, debido a la limitación en la construcción de la bicicleta. En este momento, tienes que ceñirte a un triángulo. Si miras los triatlones, verás algunos diseños aerodinámicos realmente creativos. En ciclismo, no hay una gran ventaja de una bicicleta a otra porque todos tienen una bicicleta muy bien ajustada y de alto nivel.

– ¿Qué paralelismos encuentras entre la mentalidad requerida para el éxito en el deporte y en el mundo empresarial?

En primer lugar, el ciclismo es un deporte de equipo. Aunque gané dos tours sin casi ningún compañero de equipo, el año en que gané el Tour de Francia con compañeros de equipo, fue pan comido. Te das cuenta de que el esfuerzo del equipo es lo que realmente gana carreras, y eso también lo veo en los negocios. Puedes ser una persona de negocios talentosa, pero los negocios son un mundo muy competitivo y la mayor dificultad es que no puedes controlar a todos tus colaboradores. Elegir al equipo adecuado desde el principio es realmente la clave. También he aprendido que cuando abandonas una carrera, es más fácil abandonar la próxima carrera. Cuando te rindes demasiado pronto, puede convertirse en un hábito de por vida. Una de mis fortalezas es que rara vez me rindo. He pasado por muchos períodos estresantes donde creo que algunas personas podrían haber colapsado, pero los altibajos en el ciclismo me dieron mucha resistencia.

