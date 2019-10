Greta Thunberg lleva su discurso de la ONU a las pistas de baile

Nada mejor que las pistas de baile para difundir el discurso propositivo de Greta Thunberg y fue Fat Boy Slim quien le puso música a sus palabras con una suerte de ‘mashup’ donde añadió las vocales del discurso de la joven sobre su track, himno del big beat, “Right here, right now”.

El DJ fusionó brillantemente el discurso de Greta Thunberg ante la ONU en su famosa canción lo que provocó locura generalizada, como se ve en un clip compartido por un usuario de Twitter.

Absolutely superb night at Shindig / Mainyard, this #GretaThunberg vocal goes perfect with @FatboySlim !! 😍😍 pic.twitter.com/9yvFeER672 — Scott Jackson (@scottjack79) October 5, 2019

La canción comenzó con Thunberg diciendo: “La gente está muriendo. Ecosistemas enteros se están derrumbando. Y de lo único que puedes hablar es de dinero.

“No dejaremos que te salgas con la tuya. Justo aquí y ahora es donde trazamos la línea”, se pudo escuchar.

La canción luego repitió las palabras de Thunberg “aquí mismo, ahora mismo” (Right here, right now), título de la canción del Dj, ex bajista de la renombrada banda pop de los 80´s, The Housemartins.

El mashup ha recibido críticas positivas de los usuarios en las redes sociales, y muchos agradecen al DJ por resaltar discurso en su canción.

Lee también: Mujeres en Irán ya no tienen prohibido ir al estadio de futbol