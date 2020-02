Greta Thunberg tendrá su reality show sobre el cambio climático en la BBC

Parece ser que la carrera de Greta Thunberg está despegando en diversos aspectos y ahora en uno no menos sorprendente: de activista del cambio climático a estrella de TV.

De acuerdo a un informe periodístico, seguirá su viaje a través de la pantalla ‘chica’ junto a BBC Studios Science Unit, para crear conciencia sobre el cambio climático en todo el mundo a través de un reality show.

Las cámaras acompañarán a la joven de 17 años mientras viaja por todo el mundo para hablar con científicos y ambientalistas sobre el cambio climático y cómo los humanos pueden involucrarse para marcar la diferencia.

Thunberg es conocida por desafiar a los políticos y líderes empresariales alrededor del globo, y el programa también presentará sus interacciones con ellos mientras cuestiona sus roles y posturas sobre el tema.

El show, aún sin título, explorará las experiencias personales de Thunberg como adolescente, ya sea que esté recibiendo críticas o siendo celebrada, la serie tocará varios aspectos de su vida.

BBC Studios’ Science Unit announces series with Greta Thunberg.@bbcstudios’ award winning Science Unit announces a brand new series with Swedish environmental activist @GretaThunberg at Showcase 2020 event.https://t.co/9Xgx3bs8Kw pic.twitter.com/vK9KnQh03Z

— BBC Studios Press Office (@BBCStudiosPress) February 10, 2020