Gripe aviar en Michigan genera preocupación en granjas lecheras tras vestigios del Covid-19

Algunos productores lecheros se resisten a los esfuerzos de Michigan, líderes en el país, para detener la propagación de la gripe aviar por temor a que sus ingresos sufran costos adicionales y perjudiquen a las zonas rurales de Estados Unidos.

Las restricciones del gobierno, que incluyen el seguimiento de quién entra y sale de las granjas, están reavivando recuerdos no deseados de Covid-19 en Martin y otras pequeñas ciudades del centro de Michigan.

El estado tiene dos de los cuatro casos conocidos en humanos, todos trabajadores lecheros, desde que las autoridades federales confirmaron el primer caso del mundo en ganado estadounidense a fines de marzo. El estado realizó pruebas a más personas que cualquiera de los 12 estados con casos confirmados en vacas, según una encuesta de Reuters a los departamentos de salud estatales.

Los expertos en salud pública temen que la enfermedad tenga el potencial de convertirse en otra pandemia solo unos años después de Covid-19. A medida que aumentan esas preocupaciones, otros estados observan la aceptación y el éxito o el fracaso de la respuesta proactiva de Michigan en busca de una hoja de ruta que vaya más allá de las recomendaciones federales de contención.

Más de una docena de entrevistas con productores de Michigan, funcionarios de salud estatales, investigadores y grupos de la industria, junto con datos preliminares, hasta ahora muestran una participación limitada de los productores lecheros en los esfuerzos para detener y estudiar el virus. En algunos casos, las llamadas de los funcionarios de salud locales no reciben respuesta, el dinero para la investigación en las granjas lecheras no se reclama y los trabajadores siguen ordeñando vacas sin equipo de protección adicional.

Brian DeMann, un productor lechero de Martin, Michigan, aseguró que el brote y la respuesta del estado recuerdan al Covid-19. El hombre de 37 años cree que las reglas de Michigan para contener la gripe aviar serían más aceptadas si vinieran como recomendaciones en lugar de requisitos para los agricultores.

“Nadie sabe si estas cosas que nos dicen que hagamos lo van a detener”, dijo DeMann, quien se hizo eco de una opinión incierta compartida por otros agricultores. “Al igual que en 2020, a la gente no le gustaba que le dijeran qué hacer”.

Esta primavera, muchos propietarios de lecherías estadounidenses no hicieron caso de las recomendaciones federales de ofrecer más equipo de protección a los empleados, según los agricultores y los trabajadores. DeMann declaró que no invirtió en nuevos equipos de protección, como máscaras, para sus trabajadores porque no está claro cómo se está propagando el virus.

Alrededor de 900 granjas lecheras autorizadas salpican el campo de Michigan, con vacas en establos al aire libre y pilas de alimento cubiertas con lonas protectoras y neumáticos viejos utilizados como pesas.

Tim Boring, director de agricultura de Michigan, dijo que el estigma social y las preocupaciones económicas en torno a las infecciones desalentaron a los granjeros a realizar pruebas de gripe aviar a las vacas en el sexto mayor productor de leche del país.

“Hay muchos factores que influyen en las preocupaciones sobre las granjas que presentan operaciones positivas”, señaló. “Sabemos que esto ha sido un desafío en Michigan”.

El estado informó por última vez un rebaño lechero infectado el 9 de julio, el número 26 en dar positivo. Otros cinco estados también confirmaron casos en el último mes, y alrededor de 140 rebaños fueron infectados a nivel nacional desde marzo, según datos del Departamento de Agricultura de EU (USDA, por sus siglas en inglés).

Autoridades sanitarias instan a granjeros a participar en investigación de casos por gripe aviar

Michigan está ofreciendo a las granjas hasta 28,000 dólares para incentivar a aquellas con rebaños infectados a participar en la investigación. Más de una docena de granjas expresaron su interés hasta ahora, según el estado.

Por otra parte, el gobierno federal está ofreciendo asistencia financiera. Doce de los 21 rebaños inscritos en la ayuda financiera del USDA son de Michigan, según la agencia.

Para impulsar las pruebas, el USDA lanzó un programa voluntario en el que los granjeros estadounidenses pueden analizar los tanques de leche semanalmente para detectar la gripe aviar. Seis granjeros en seis estados inscribieron un rebaño cada uno, pero un granjero de Michigan no está entre ellos todavía.

“Realmente me gustaría ver eso en cada rebaño”, dijo Zelmar Rodríguez, un veterinario de productos lácteos de la Universidad Estatal de Michigan que estudia las infecciones.

El Departamento de Agricultura de Michigan dijo que tiene hasta 200 personas respondiendo a los casos de gripe aviar en aves de corral y ganado, incluida la coordinación con el USDA en las investigaciones del brote. Los veterinarios de otros estados dijeron que rastrearon los casos de Michigan para evaluar los riesgos de transmisión.

“Michigan está haciendo un buen trabajo con sus diagnósticos y tratando de identificar dónde está la enfermedad”, dijo Mike Martin, veterinario estatal de Carolina del Norte.

El brote de Michigan en vacas comenzó después de que una granja infectada de Texas envió ganado a Michigan en marzo antes de que se detectara el virus, según el USDA. Semanas después, una granja avícola de Michigan también informó síntomas y dio positivo. La secuenciación del genoma completo sugirió que el virus se extendió desde la granja lechera a la bandada de aves de corral.

El USDA ahora cree que el virus se propagó indirectamente a través de personas y vehículos que entran y salen de las granjas infectadas. Los pollos propiedad del mayor productor de huevos de Michigan, Herbruck’s Poultry Ranch, se infectaron porque el virus se propagó a partir del ganado, aseguró Nancy Barr, directora ejecutiva de Michigan Allied Poultry Industries, un grupo industrial.

“Es una nueva amenaza para nosotros”, dijo Barr.

Herbruck’s le dijo al estado en mayo que estaba despidiendo a unos 400 trabajadores después de que la gripe aviar diezmara las bandadas en el condado de Ionia. La empresa dijo en un aviso público que planeaba volver a contratar empleados mientras reconstruye sus bandadas, un proceso que puede llevar seis meses.

A fines de junio, los avicultores del condado de Ionia recibieron 73.2 millones en pagos de indemnización del gobierno de EU por las pérdidas por gripe aviar, la mayor cantidad de cualquier condado del país que tuvo que sacrificar bandadas infectadas desde febrero de 2022, según datos que Reuters obtuvo del USDA.

Los despidos provocaron temor en Ionia, una ciudad de unos 13,000 habitantes en el centro de Michigan con una calle principal pavimentada con ladrillos y un mural de la Mona Lisa. Los dueños de negocios dijeron que los trabajadores desempleados tienen menos dinero para gastar en un momento en que las tiendas locales ya tienen dificultades para competir con Walmart y Meijer.

“Pensé: ‘Qué bien, aquí va la tienda'”, dijo Jennifer Loudenbeck, propietaria de la tienda Downtown Vintage Resale.

Alex Hanulcik, propietario de un puesto de frutas frescas, dijo que conoce a un empleado de Herbruck’s que se fue de la ciudad para buscar trabajo en el sur de Estados Unidos después de ser despedido.

“Realmente me compadezco de los empleados”, dijo Hanulcik. “Los tomaron por sorpresa”.

Herbruck’s se negó a hacer comentarios.

Michigan ve afectado su sector ganadero por contagios

Los productores lecheros dijeron que están constantemente preocupados de que sus vacas puedan ser las próximas en infectarse, pero no están seguros exactamente de cómo protegerlas.

Doug Chapin, un granjero lechero de Remus, Michigan, dijo que se reunió con los empleados para informarles sobre los riesgos del virus. Está tratando de hacer que los trabajadores usen equipo de protección para los ojos, aunque en el pasado se opusieron porque los anteojos deben limpiarse si se les rocía leche.

“Piensas en eso todo el tiempo”, dijo sobre el virus.

Michigan tiene planes de realizar pruebas a los trabajadores lecheros para detectar signos de infecciones previas con un análisis de sangre pionero en el país.

El estado ya monitorea a miles de personas para detectar síntomas de gripe aviar utilizando un complejo sistema de rastreo de contactos que les envía mensajes de texto tres veces al día, dijo Chad Shaw, oficial de salud del Departamento de Salud del Condado de Ionia.

Sin embargo, algunos granjeros siguen reacios a interactuar con las autoridades sanitarias locales.

La Agencia de Salud Comunitaria Branch-Hillsdale-St. Joseph comenzó a comunicarse con las granjas en general para ofrecer atención médica a los trabajadores temporeros debido a los casos de gripe aviar, dijo la oficial de salud Rebecca Burns. Ha habido poco interés, dijo.

“Estos tipos no están acostumbrados a que los llamemos”, dijo Burns.

Michigan detectó la tercera mayor cantidad de rebaños lecheros infectados de todos los estados, después de Idaho y Colorado, y perdió 6.5 millones de pollos solo en abril debido a brotes en granjas avícolas, según muestran los datos del USDA.

A fines de abril, la administración Biden comenzó a exigir que las vacas lactantes dieran negativo en las pruebas antes de ser enviadas a través de las fronteras estatales.

Michigan fue más allá y en mayo comenzó a exigir que las granjas mantuvieran registros de visitantes, desinfectaran los camiones de reparto que pudieran transportar el virus y tomaran otras medidas de seguridad. Este mes, el estado comenzó a exigir pruebas negativas para las vacas no lactantes que se exhibirían en ferias.

Colorado informó el cuarto caso humano del país el 3 de julio. El gobierno de los EU otorgó 176 millones de dólares a Moderna para avanzar en el desarrollo de su vacuna contra la gripe aviar para humanos.

Dos docenas de empresas están trabajando en una vacuna para el ganado, dijo el secretario de Agricultura de los EU, Tom Vilsack, ya que alrededor de 140 rebaños a nivel nacional dieron positivo.

“Michigan ha estado a la vanguardia en el suministro de información, proporcionando acceso a información que realmente es útil”, dijo Vilsack.

