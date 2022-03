Grupo Gigante invertirá 2 mdd para llevar a Petco a Chile

Petco, la empresa norteamericana presente con más de 1,550 tiendas en Estados Unidos, México y Puerto Rico a través de joint ventures, llegará a Chile este año.

Para el segundo semestre de 2022, la supermercadista de las mascotas —que cuenta con más de 7,000 productos en sus tiendas— aterrizará en principio con su apuesta digital en territorio chileno, gracias a una inversión de 2 millones de dólares de parte del Grupo Gigante, que controla la marca en México y ahora en Chile.

En México partieron con una tienda física en 2012 y al año siguiente abrieron seis. A la fecha, abren un promedio de entre 12 a 15 tiendas al año, lo que los ha llevado a tener 111 puntos físicos en distintas regiones de México.

Al cuarto año de operaciones en ese país norteamericano, empezaron a experimentar con su página de ecommerce, ofreciendo distintas formas de compra como Petco App donde se pueden adquirir productos, agendar citas de grooming y llevar el control de vacunas. También tienen servicio de venta telefónica y el programa Petco Easy Buy, que permite programar compras y entregas cada determinado tiempo.

“Somos el jugador más grande de este nicho en México y se debe a que estaba la necesidad de querer, cuidar y atender a tu mascota de una forma integral. No había nadie con nuestras características. Y eso quiere decir que tienes al médico veterinario de un lado, el servicio de entrenamiento en otro, lo mismo la adopción animal, mercancías generales con todas las soluciones, y estaba muy disperso”, dice el CEO de Petco México, Alejandro Ahuad.

Alejandro Ahuad, CEO de Petco México.

A nivel mundial, Petco reportó el pasado 8 de marzo ingresos de 1,500 millones de dólares para el cuarto trimestre, un 13% más interanual, e ingresos anuales por 5,800 millones de dólares, un 18% más el año anterior. A esos números se agrega su séptimo año consecutivo de crecimiento de dos dígitos y un interesante respaldo en la bolsa norteamericana y mexicana.

El CEO de Grupo Gigante, Federico Bernaldo de Quirós, dijo a Forbes que “Petco es uno de los pilares, una de las empresas más relevantes de Grupo Gigante. Tanto en términos de ventas como en contribución al EBITDA”.

Federico Bernaldo De Quirós, CEO de Grupo Gigante.

Así, los directores ejecutivos adelantaron a este medio que la llegada a Chile está programada para el segundo semestre de este año. En primera instancia, se hará a través de sus canales digitales y entregas a domicilio a lo largo de todo el país desde dark stores por Cornershop, Rappi y diversos marketplaces.

Posteriormente, en una fecha aún confidencial, aterrizarán con tiendas físicas, donde se agregará la experiencia de grooming salón, entrenamiento positivo y espacio en las mismas tiendas para centros de adopción.

¿Por qué Chile?

Ahuad cuenta que “Chile tiene una buena propuesta y un mercado muy atractivo, porque el tamaño del nicho de mascotas es la mitad de lo que es en México, con una quinta parte de población. Las personas son muy preparadas y educadas. El nivel de la clase media y alta es mucho más grande que la de México. El total de la gente de Chile, de lo que hemos observado, cuida, procura y quiere mucho a las mascotas, y por eso vemos una propuesta importante para atender a los clientes, que ya necesitan algo como PetCo”.

“Chile está muy abierto al mercado y podemos llegar con la propuesta de valor importante en mercancía. Estamos registrando a todas las marcas que vamos a traer, incluso vamos a entrar con algo mejor que cuando iniciamos en México, y eso nos ayuda a prepararnos bien para la primera incursión”ALEJANDRO AHUAD, CEO DE PETCO MÉXICO

Bernaldo de Quirós, por su parte, agrega que el cuidado de las mascotas “es una macrotendencia que hay a nivel mundial, no únicamente en México. Se ve reflejado en Estados Unidos, Europa, y desde luego en Sudamérica”.

Según el desempeño de la empresa en territorio chileno, los ejecutivos evaluarán posibles nuevos horizontes en Sudamérica.

CAMBIO CULTURAL HACIA LOS ANIMALES

“Sudamérica se parece mucho a lo que pasaba en México, antes de que llegáramos. Algunas pequeñas petshops que hay en Chile cubren más necesidades que lo que había en México cuando llegó Petco, pero sigue muy pulverizada la propuesta. Por lo que hemos visto, creo que los clientes tienen y quieren a las mascotas y cubren las necesidades según las encuentran en el país. Nuestra propuesta es llegar a integrar todas esas categorías y servicios en un solo lugar”, reconoce Ahuad.

En Chile, no sólo están creciendo los petshops a pasos agigantados, sino que también la importancia de los animales está siendo abordada en la escritura de la nueva Constitución chilena.

La que actualmente rige, se refiere —literalmente— a los animales como cosas, como un objeto.

No obstante, una de las normas que ha sido discutida en la Convención Constituyente es cambiar la legislación y referirse a los animales como seres sintientes y sujetos de derecho.

Al respecto, Ahuad opina que “eso es, sin duda, bienvenido para nosotros, porque Petco es una tienda exclusivamente para los amantes de los animales. No hay alguien que no sea amante de las mascotas y venga con nosotros. Son miembros de la familia y por eso nuestra propuesta de valor es mejorar su calidad de vida y explicarle a los clientes cómo deben tratar a sus animales. No vendemos algo que no sea integral para la mascota. Con eso queremos elevar el nivel de cuidados. Vivimos y estamos para eso. Mientras más se eleve la vara, pues mejor para todos, porque pensamos exactamente igual”.

Cuando se habla de mejorar la calidad de vida de una mascota, el ejecutivo explica que tiene que ver no sólo con las necesidades básicas como alimentación, higiene y salud, sino que también los dueños y dueñas deben tener un “entendimiento de la ansiedad de los animales, el estrés, cómo se sienten y cómo se relacionan, y para eso tenemos que aprender a convivir con ella, para no frustrarlo y para que no te frustres tú”.

Por ello tienen hospital, espacios para entrenamiento positivo, grooming salón y espacio para adopciones.

“Nosotros no vendemos ni perros ni gatos, sólo los damos en adopción y ese es otro servicio que se busca mucho en todos lados. Hay que entender la adopción y hablar con los centros para manejarlo. Eso también lo hacemos en nuestras tiendas”ALEJANDRO AHUAD, CEO DE PETCO MÉXICO

En México hay muchísimos perros y gatos en situación de calle y los centros de adopción con los que trabaja Petco, que son alrededor de 30 a 40 en sus 111 tiendas, pueden llevar a los animales que rescatan a las tiendas sin costo alguno.

“Quienes están detrás de los centros de adopciones son personas voluntarias y muy luchadoras, que le echan ganas para darles un hogar a perritos. Estabilizan, esterilizan, vacunan y desparasitan para poderlos tener en las casas. Por eso quisimos darles un lugar en las tiendas con alimento, higiene, trato, capacitación, entrenamiento y platicar con los potenciales adoptantes de qué significa una adopción responsable”, explica el CEO de Petco México.



Lo unico que deben proveer los centros de adopción asociados a Petco para operar en sus tiendas es un voluntario que se haga cargo de las mascotas que albergan allí. Además, todos los perros y gatos tienen que estar desparasitados, esterilizados, vacunados y con socialización.

“Nosotros ni siquiera damos en adopción a una mascota sin que los mismos centros lo decidan. No recomendamos. Les asignamos el espacio, exigimos ciertas normas porque el espacio está integrado a la tienda, y que tiene que ver más que nada con limpieza”, dice Ahuad.

Las estadísticas en México, según el ejecutivo de Petco, es que tras la compra de un perro, el 50% de ellos son abandonados. No obstante, cuando se adoptan animales con los filtros —entrevistar previamente a la familia, saber qué actividad hacen, si son sedentarios o deportistas, si es una familia con o sin niños, etc— el abandono pasa al 1%.

Los filtros previos a la adopción “hacen que la mascota esté adecuada para su familia, y no que fue un regalo. Ese cambio cultural ha sido importante y nos ha ayudado muchísimo. Las familias han entendido la responsabilidad que implica adoptar una mascota en casa … antes al hablar de mascotas se hablaba de las razas, y hoy a la gente le da igual la raza, y solo se refieren como perros pequeños, medianos o grandes. Eso es cultural y de un mayor entendimiento de los perros y gatos”, dice Ahuad.

#SALVANDOVIDAS

Bajo dicho razonamiento, la minorista de mascotas tiene distintas campañas que van no sólo desde la adopción, sino también de ayudar con los costos de esterilización y alimentación a los centros de adopción que están asociados a Petco.

Una de las campañas más relevantes y nuevas que adoptó la compañía es apoyar la esterilización de animales. Tanto los clientes como Petco y sus proveedores, ponen fondos, los que se entregan directamente a cada centro de adopción ubicado en las tiendas. El año pasado se hizo en Guadalajara, donde lograron más de 1,500 esterilizaciones. “Tratamos que sea regional para que no se reproduzcan tan rápido. Es una labor titánica, pero hay que empezar de alguna forma”, reconoce Ahuad.

A su vez, la campaña Salvando Vidas consiste en que todos los proveedores de alimento, por cada animal pequeño, mediano o grande, ponen una cantidad, y en cada tienda que venden, esa cantidad es 100% para el centro de adopción.

En esa línea, el gerente general de Petco México expresa que “mejorar su calidad de vida es para donde vamos y eso tiene que ver también con el tipo de alimentación natural, que sean balanceados y que no hagan daño. También en fomentar el entrenamiento positivo con premios y caricias, no el correctivo. Y tener un compañero en la casa, no un guardián, sino alguien que aporta valor a la familia”.

En la última campaña de adopción en México que realizó Petco con sus centros de adopción asociados, lograron 62 mil hogares definitivos para perros y gatos. FOTO: Petco

