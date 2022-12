Grupo Valmur, entre la pasión automotriz y el beisbol

Guillermo Murra Marroquín, empresario originario de Torreón, Coahuila, está conciente que en estos tiempos postpandemia, una de las formas más importantes de atraer y retener a los clientes es la atención. Brindar más y mejores experiencias al momento de adquirir un producto.

El nuevo reto que ha aceptado la empresa de Murra es trasladar el buen paso de su negocio principal al deporte en dos ramas que en el norte del país son favoritos: el beisbol y el basquetbol.

Fue en 2019 cuando el grupo dirigido por Murra Marroquí tomó la administración de los Algodoneros del Unión Laguna en 2019, sumando a la fecha, 3 temporadas en la Liga Mexicana de Beisbol.

-¿Cómo se dirige un negocio automotriz y uno de beisbol, son rentables?, se le cuestionó.

-Lo tomé como un reto, ¿por qué me interesó? Porque de chico yo jugué mucho beisbol, me encantabam mi papá me dejaba a cuatro cuadras del estadio y le tomé una pasión muy importante a este deporte. Creo que era un buen momento para tomar un reto que se salía de mi core business y dije que si algún día me iba a aventar a algo un poquito más loco, pues sería éste del que tomo el reto, afirmó.

-Hay valores que sí trato de traerme de lo automotriz al beisbol como trabajar con base a los procesos como lo son los japoneses, documentar todo, la mejora continua, la experencia del cliente, el respeto total al aficionado, apuntó.

Grupo Valmur es una de las firmas que maneja una red de concesionarias automotrices más robustas del país con marcas como Toyota, Honda, Hyundai, Chrysler, Fiat, Jeep y Mercedes Benz desde 1940.

El crecimiento del grupo es evidente y con ello su ambición de incursionar en diferentes negocios y aunque algunos pueden resultar un desafío, no hay apuesta que no valga la pena hacer.

Hoy en día, Grupo Valmur tiene presencia en diferentes ramas comerciales con Valkia Automotriz, que presta servicio de arrendamiento de vehículos; una red de transporte, servicios de publicidad y pantallas y recintemente en el deporte, con la adquisición de los equipos del beisbol y basquetbol como Algodoneros del Unión Laguna de beisbol y Toros de Torreón, respectivamente.

Foto: © Edgar Olivares.

Brindar experiencias al cliente, es parte de la filosofía que en todo momento ha emprendido Grupo Valmur desde hace 80 años y que en estos tiempos, donde se está reordenando la cadena de suministros y los conflictos geopolíticos afloran, la hacen doblemente importante.

Forbes México visitó Torreón, una de las ciudades donde Grupo Valmur tiene mayor influencia por la apuesta del ayuntamiento y la entidad por el desarrollo del clúster automotriz que cada día vira hacia la construcción de autos eléctricos.

Murra expuso que los cambios que ha traído la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania y la comercial con China han motivado fuertes cambios a la industria automotriz que en estos meses ha tenido que padecer por los largos tiempos de espera para adquirir una unidad por la falta de microprocesadores.

Sin embargo, el arribo masivo de marcas chinas al país, también han puesto presión a los distribuidores nacionales y los han obligado a emprender nuevas estrategias de venta para hacer frente a la agresiva expansión de las armadoras asiáticas.

“La industria automotriz viene cambiando muchísimo por factores de la pandemia. No hay producción que de abasto a la demanda que se ha generado y esto por la falta de chips u otros componentes automotrices por lo que se ha tenido que innovar mucho.

“Aunado a esto han entrado marcas chinas al país hay más de cuatro o cinco y faltan otras 10 por lo que el panorama ha cambiado mucho, pero nosotros nunca hemos dejado de invertir, de innovar, de generarle una experiencia al consumidor lo que nos ha marcado una diferencia respecto a los otros grupos automotrices”, señaló Murra.

Para el empresario coahuilense, este es uno de los factores por los que Grupo Valmur ha podido destacar frente a sus competidores a lo largo de más de 80 años y que hoy cobra mucha mayor relevancia con la irrupción de las energías verdes en el mercado automotriz.

“La clave es atender al cliente, informarlo y atender todas sus dudas, tener alternativas como los coches eléctricos. En Coahuila ya se van a empezar a fabricar coches eléctricos, eso le va a dar un impulso a Coahuila en generación de empleos y bien pagados”, afirmó.

