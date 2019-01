Guanajuato lanza decálogo para racionar la venta de gasolina

Los ciudadanos del municipio de León, Guanajuato, se levantaron esta mañana con la venta de gasolina racionada.

Desde las 7 de la mañana, las filas para comprar combustible en las gasolineras se limitan a 500 vehículos y sólo se pueden vender bidones de máximo cinco litros por persona.

Estas limitaciones se derivan del decálogo que presentó este miércoles el gobierno estatal. En el mismo, se llama a la calma, se prohíbe la reventa de combustible y se limita la venta de bidones a un máximo de 100 pesos por persona y de 500 pesos de gasolina por vehículo.

Varios estados de la República llevan desde el 31 de diciembre sufriendo desabasto de combustible.

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, afirmó este jueves que el subministro de gasolina mediante pipas durará “lo que sea necesario”.

La funcionaria admitió que esta distribución de hidrocarburos estaba siendo más lenta de lo acostumbrado.

Por el momento, 5,000 pipas, 3,400 de la iniciativa privada y el resto de Petróleos Mexicanos (Pemex), se encargan de repartir la gasolina en distintos puntos del país, explicó Nahle.

Ciudadanos han mostrado en las redes cómo esa zona del Bajío esta viviendo la falta de combustible. Aquí unos ejemplos no verificados:

9 AM en Guanajuato, hoy 10 de enero de 2019. La ciudad sola como nunca antes. #Guanajuatosingasolina #Guanajuato #DesabastoDeGasolina pic.twitter.com/KGCa28gN1M

Vivo en #Guanajuato y había evitado salir #DesabastoDeGasolina Hoy fue obligado y me topé y c un panorama de miedo. No hay carne, leche, pan, vegetales… Los víveres se están acabando, los autos se quedan parados en la calle. ¡Nunca pensé vivir algo así! #GuanajuatosinGasolina pic.twitter.com/nJAEJvnw2f

— Tips de Viajero (@tipsdeviajero) January 8, 2019