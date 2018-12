Guía de viaje a McAllen: la joya del valle de Texas

Pasar un fin de semana en McAllen con la familia es de lo mejor que he disfrutado. Decidí visitar a mis nuevos socios del Valle del Rio Grande en compañía de mi familia, sabiendo que íbamos a tener una agradable estancia. Conocimos nuevos lugares, fuimos de compras y renovamos nuestro vestuario. Mis hijos también disfrutaron de nuestra estancia en el sur de Texas con todas las atracciones que hay en McAllen, la Joya del Valle de Texas. Mientras tanto, yo pude cerrar un negocio muy prospero jugando golf en Palmview Golf Course y gocé de la comida, amistad y calidez que me brindaron mis amigos texanos.

Salimos de la Ciudad de México tomando el vuelo de Aeromar, el cual el personal nos trató con amabilidad para hacernos el viaje placentero y cómodo. Llegando al Aeropuerto Internacional de McAllen nos dirigimos a la Quinta Mazatlán, una mansión preciosa colonial con fachada poblana en donde admiramos los jardines y su hermoso refugio de aves de la región que es una sucursal de The World Birding Center (WBC).

Entretenimiento y cultura

La ciudad de McAllen es muy conocida por sus centros comerciales con las mejores tiendas de ropa de moda, bellas artes y exquisita gastronomía. Comprar en familia es divertido y McAllen tiene diversos lugares como Downtown McAllen, Palms Crossing, Trenton Crossing, La Plaza Mall, y Las Tiendas Shopping Center. En todos estos lugares hay opciones con lo último en moda, electrónica, y las mejores ofertas en el sur de Texas.

PUBLICIDAD

McAllen también cuenta con muchos lugares de interés como el International Museum of Arts & Science (IMAS), que tiene diferentes salas interactivas para toda la familia en el área de ciencia y la conquista espacial. Emblemático punto de interés es el Monumento a los Veteranos de Guerra. Al igual un perfecto destino para todo aquel que sean amantes de los libros es McAllen Public Library. Si quieren disfrutar de música clásica, teatro, opera, ballet, o shows musicales en vivo lo pueden hacer en McAllen Performing Arts Center and Convention Center.

McAllen es la séptima ciudad más segura de Estados Unidos. Esta ciudad es un buen lugar para vivir bien y trabajar.

Las distancias entre lugares en la ciudad de McAllen son cortas y fluidas. McAllen es la séptima ciudad más segura de Estados Unidos. Esta ciudad es un buen lugar para vivir bien y trabajar. Dentro de 60 millas habita una población total de casi 2.5 millones de habitantes. El Valle del Rio Grande atrae visitantes por auto desde su vecina ciudad de Reynosa por sus dos puentes Internacionales; Puente Internacional Anzalduas y Puente Internacional McAllen-Hidalgo.

Durante el día, McAllen Town Lake Park es ideal para aprender deportes acuáticos o visitar McAllen Food Park para todo aquel que gusta de la diversa gastronomía americana. Al caer la noche visitamos la calle 17 conocida como 17th Enterntainment District para escuchar música en vivo y cenar en uno de los ¡700 restaurantes que hay en esta ciudad!. También me enteré que en El Centro Regional EB5 de McAllen está comprometido para ofrecer entrada segura y asesoría para todo inversionista.

Visitar McAllen es cruzar una puerta a la diversidad bicultural, crear buenas memorias y despertar el interés para regresar pronto. Es hallarse como en su propia casa y sentirse bienvenido como los buenos amigos.

www.exploremcallen.com