Gurría presidirá el Foro de París para la Paz, en favor del multilateralismo

EFE.- El anterior secretario general de la OCDE, el mexicano José Ángel Gurría, será a partir de marzo de 2023 el nuevo presidente del Foro de París para la Paz, una instancia de diálogo creada en 2018 a instancias del jefe del Estado francés, Emmanuel Macron, para promover el multilateralismo.

En un comunicado, el Foro de París para la Paz indicó que Gurría ha sido elegido por unanimidad de los miembros de su consejo ejecutivo y sucederá al francés Pascal Lamy, antiguo ministro y exdirector general de la Organización Mundial del Comercio (OMC). We are delighted to announce that former @OECD Secretary General @A_Gurria will succeed @PascalLAMYPPF as President of the Paris Peace Forum starting in March 2023, following a unanimous vote by our Executive Committee.



More information 👉 https://t.co/7ayr2SPnyW pic.twitter.com/7oZUyZek2e — Paris Peace Forum (@ParisPeaceForum) June 15, 2022

Este organismo, cuya asamblea general está compuesta por once organizaciones del Norte y del Sur, destacó la “brillante carrera” que tuvo el político mexicano en su país natal, donde fue ministro de Exteriores, Finanzas y Crédito Público en los años 1990.

Sobre todo, recordó que estuvo al frente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) entre 2006 y 2021, y que durante ese periodo se esforzó en hacerla “más inclusiva gracias a nuevas adhesiones que reforzaron el vínculo con las principales economías emergentes”.

También hizo notar que bajo su dirección la organización “se impuso como un pilar de la arquitectura de la gobernanza económica mundial y reforzó su compromiso activo ante el G20, el G7, la APEC y otros foros internacionales”.

Gurría afirmó en el mismo comunicado que durante su carrera política y al frente de la OCDE se ha comprometido “a reforzar el multilateralismo y a mejorar la gobernanza mundial”.

“Teniendo en cuenta la evolución del contexto internacional y la polarización geopolítica creciente, creo que el mandato del Foro de París para la Paz nunca ha sido tan pertinente y urgente”, dijo.

La primera edición del Foro de París para la Paz se celebró en noviembre de 2018 en un momento en que la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos cuestionaba el multilateralismo y Macron quiso dar una respuesta con una instancia de diálogo.

Desde entonces, este organismo reivindica haber reunido a 40.000 participantes de 175 países, 131 jefes de Estado y de Gobierno, 48 dirigentes de organismos internacionales y más de 500 empresas.

