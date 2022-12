Gustavo Salinas comparte consejos para los emprendedores

Gustavo Salinas nació en Ecuador y actualmente es considerado un referente en el desarrollo personal y financiero, así como un inversor mobiliario con proyectos destacados. Su primera incursión en los negocios se presentó hace 9 años –con 22 años de edad– en la industria de venta directa y específicamente en la industria de la nutrición.

Con esta incursión empezó a aprender que una buena venta es simplemente darle una buena solución a las personas. Teniendo esto como referencia, Salinas fue creando su primer equipo de trabajo, marketing y ventas, por lo que logró hacer un negocio en productos de nutrición que alcanzó los $800.000 en ventas anuales. Actualmente, maneja un negocio de más de 20 millones de dólares en ventas anuales.

Gustavo Salinas comenta que ha entendido que uno de los principios para poder alcanzar la estabilidad que otorga mayor libertad financiera es lograr diversificarse. Por esta razón, el ecuatoriano de nacimiento ha invertido en bienes raíces –siendo esta su industria favorita–, criptomonedas, portafolio de acciones, trading en Forex y tecnología.

Empezó en Ecuador como inversor mobiliario en lo que Salinas cataloga como “básico”: un departamento. Luego de invertir en uno, lo rentó y le fue bien. Posteriormente adquirió otro, lo rentó y vendió, lo mismo sucedió con un tercer departamento y así sucesivamente. “Mis propiedades las tengo a la renta y todas están a la venta, quien quiera pagar el precio se la vendo”, indica Salinas.

Con el tiempo fue creando un portafolio en Ecuador y hoy en día él y su equipo han invertido especialmente en Punta Cana, Dubai y el mismo Ecuador. “Ecuador que es mi país de origen y conozco el mercado, Punta Cana (en el área de Cap Cana) dado que es considerada la tierra de mayor plusvalía el día de hoy en Latinoamérica, y Dubái porque se considera que es el nuevo Estados Unidos. No hay impuestos, hay muchas facilidades, se ve mucha plusvalía y la renta es inmediata,” explica el empresario y conferencista.

No obstante, comparte que no en todos los lugares realiza el mismo tipo de inversión porque son mercados distintos. Indica que en Punta Cana hace short term (corto plazo) y hospedaje Airbnb, mientras que en Dubái hace long term (largo plazo). “Punta Cana es muy turístico todo el año y Dubái es turístico solo 5 meses”, agrega.

Considerando su experiencia y habilidad en el mundo de los negocios, Gustavo Salinas empezó como capacitador cuando compartía su experiencia para intentar ayudar a la gente para que les fuera mejor con sus negocios. Inició en la sala de la casa de sus padres con 15 personas, luego aumentó a 20, 50 y tuvieron que trasladarse a salas comunales con capacidad de 1.000 personas. Hoy en día llena un coliseo de hasta 10.000 personas.

“Yo doy la teoría basada en la práctica, es decir, no enseño nada que no haya hecho, todo lo que la gente escuche en mis conferencias son vivencias reales, resultados creados en la práctica”, explica el conferencista sobre su oficio. Continúa afirmando que cuando habla sobre marketing, es por el marketing creado en todas las empresas que ha asesorado.

Por otro lado, Gustavo Salinas aconseja no desistir aunque se piense que algo es imposible porque alguien no lo haya hecho todavía. Para Salinas, esto no quiere decir que sea imposible, sino que alguien no ha pensado lo suficientemente grande para lograrlo.

Asimismo, comenta que no se puede construir un negocio de un (1) millón de dólares con una ética de trabajo de un sueldo básico. “Tienes que estar dispuesto a trabajar fuerte de domingo a domingo, a estudiar mientras el resto está durmiendo, a trabajar mientras el resto está de fiesta.”

Como último paso para que los emprendedores alcancen niveles superiores, se trata de conseguir un mentor que tenga lo que se quiere. Implica seguir instrucciones e indicaciones para alcanzar la meta deseada.

En el año 2022 Gustavo Salinas logró que 4 emprendedores llevaran su negocio al millón de dólares en utilidad anual. Su próximo movimiento es lograr lo mismo con 10 emprendedores más el próximo año 2023.