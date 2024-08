Habitantes de los municipios de Chicomuselo y Capitán Luis Ángel Vidal, ambos en el estado de Chiapas, lograron salir ayer a depositar su voto para elegir a sus autoridades locales en medio de la ola de violencia que vive la zona fronteriza del sureste del país.

La nueva jornada electoral se dio inicio por la mañana de ayer, tras la decisión de las autoridades electorales por reponer los pasados comicios del 2 de junio, que no pudieron efectuarse tras algunos hechos de violencia y la presencia del crimen organizado.

Para estos procesos electorales extraordinarios, los pobladores de más de 10 comunidades accedieron a las mesas de votación.

Sin embargo, en esta ocasión, aplicaron su propio sistema de seguridad e instalaron vallas humanas en tramos de carreteras, sitiando las localidades mientras se llevaban a cabo las votaciones.

Este fue el caso de la colonia Pablo L. Sidar, en el municipio de Chicomuselo, en donde se instaló un bloqueo desde un día antes de iniciarse la jornada electoral, por lo que este domingo ninguna persona foránea a la región pudo entrar o salir durante el proceso.

“La situación aquí es que estamos viviendo la peor crisis (de seguridad) en el estado y en esta región, nosotros ya sufragamos para elegir a nuestras autoridades, pero queremos que las autoridades nos escuche y atiendan”, expresó un vocero de la colonia Pablo L. Sidar.

El hombre, quien prefirió no divulgar su nombre, reveló que estas acciones también se aplicaron en los municipios de Capitán Luis Ángel Vidal, Nueva América, el Raizal, Ejido Benito Juárez, Ejido Unión Buena Vista, Barrios Antigua Morelia, Ejido San Antonio Ocotal, Barrio Nuevo Sinaí, Barrio Monte Sinaí, entre otros.

En medio de la carretera, los reporteros pudieron ver a más de 200 personas cuidando la vía con la bandera de México como estandarte.

Habitantes en Chiapas logran votar en medio de la ola de violencia

A unos cuantos metros de la valla humana, el Ejército Mexicano desplegó a más de una docena de militares para brindar seguridad.

Por su parte, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), reportó que fueron instaladas las las casillas de votación completas.

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó en un comunicado que se cerraron las 33 casillas instaladas en los dos municipios de Chiapas, en el sureste mexicano en punto de las 18:00 hora local (22:00 GMT).

Además, precisó que inició desde las 19:00 hora local (23:00 GMT) la captura, transmisión y publicación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), un conteo rápido que aproxima el resultado de los comicios.

Cabe destacar que este ejercicio electoral fue cuestionado por organizaciones sociales y la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, por llevarse a cabo en un contexto de alto nivel de violencia e inseguridad y el desplazamiento forzado de los habitantes.

El obispo de la diócesis de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar, al término de la homilía llamó al Gobierno de México y las nuevas autoridades a trabajar por la paz y el retorno seguro de miles de pobladores quienes han huido de la “narcoviolencia”.

Para la jornada electoral de este domingo también estaban previstos comicios extraordinarios para autoridades del municipio de Pantelhó, también en el sureño estado de Chiapas.

No obstante, las autoridades electorales locales y federales decidieron no llamar al voto debido a que no existen condiciones aún para celebrar la jornada electoral ante los conflictos sociales, políticos, de violencia y económicos.

Con información de EFE.

