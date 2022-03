Habrá otro vuelo de la Fuerza Aérea para repatriar a mexicanos de Ucrania y llevar ayuda humanitaria

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este miércoles que un segundo avión de la Fuerza Aérea saldrá rumbo a Ucrania para repatriar a mexicanos que dejaron dicho territorio por el conflicto bélico con Rusia así como a latinoamericanos que no tienen forma de regresar a sus países de origen.

De igual forma, indicó que dicha aeronave lleva ayuda humanitaria para los desplazados ucranianos que han tenido que abandonar dicho país por la guerra.

“Hoy sale de nuevo un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para traer mexicanos y también a latinoamericanos que no tienen cómo regresar a sus países, eso lo estamos haciendo y ayuda humanitaria para refugiados, para quienes ya están en campamentos y necesitan apoyos”, expuso el jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

El mandatario federal reiteró la posición de su gobierno en contra de las invasiones militares hacia otros países como la que ejerce Rusia sobre Ucrania y confío en que pronto se pueda dar un causa pacífico a las diferencias entre ambas naciones.

No obstante, AMLO afirmó que México no impondrá sanciones económicas a Rusia al tiempo que no habrá censura de los medios de comunicación de ese país como RT y Sputnik.

“Nosotros no bloqueamos información, tenemos que garantizar las libertades, no estamos de acuerdo con las invasiones porque sería un contrasentido. A nosotros nos han invadido, hemos padecido de invasiones y nos dominaron 300 años, nos trataron como colonia”, añadió.

El presidente de la República dijo que en caso de que haya mexicanos que deseen salir de Rusia, su administración esta dispuesta a enviar aviones para recogerlos así como de repatriación de rusos hacia su país que enfrentan el bloqueo del espacio aéreo.

La semana pasada, el Ejército repatrió a 44 ciudadanos mexico-ucranianos que lograron salir de aquel país con sus familias.

En total arribaron 81 personas, de las cuales 44 son mexicanos, 28 son ciudadanos ucranianos dentro de familias con un mexicano; 7 ecuatorianos, un ciudadano peruano y uno australiano.

