Hacia un nuevo umbral de competitividad y transformación laboral

La reciente contingencia global puso en relieve un sinfín de aspectos en cuanto a la flexibilidad, resistencia y adaptabilidad de las compañías, ante un contexto en donde la necesidad de soluciones tecnológicas particulares y enfocadas sobre áreas estratégicas fueron clave para dar un siguiente paso hacia un nuevo umbral de competitividad.

En este panorama, la seguridad y el blindaje de datos sensibles se traducen en fortalezas y vulnerabilidades corporativas. “¿Cómo lograr que mi negocio funcione y que a la par no se filtren documentos o información confidencial?” se preguntó más de una empresa. La transición acelerada hacia un modelo de trabajo digitalizado no sólo es real, sino que toma por sorpresa al traer desafíos que posiblemente no se tenían contemplados de forma tan evidente como hoy día.

En este sentido, trabajar y colaborar, ya sea con personal de confianza o trabajadores externos, de forma remota, implica también una adaptación integral y renovación misma de la cultura del trabajo, tocando temas tanto operativos (comunicación, optimización de flujos, tiempo y productividad), como éticos (qué, cómo y para qué comparto determinadas herramientas e información).

Además del compromiso de los empleados con su compañía, existe también toda una implementación de protocolos de seguridad informática para el manejo correcto de la documentación empresarial, por lo que contar con conexión segura a internet y filtros que permitan enlazarse a la red de la empresa para acceder a información de forma eficaz es crucial, un área en donde soluciones como ho1a MetroCarrier han venido a revitalizar y robustecer el ecosistema empresarial de forma sustancial.

“Una de las principales tendencias es la adaptación de las empresas, al brindar tecnología de seguridad para que el trabajo remoto cuente con las políticas de seguridad informática, así como las herramientas correctas de colaboración que permitan tener videoconferencias, compartir archivos y pantalla para hacer más eficiente la operación del trabajo”, comenta Mario Jiménez, director de desarrollo de Negocios de MetroCarrier y ho1a innovación, la cual también otorga a las empresas dos enlaces de internet activos y seguros para que los negocios estén siempre conectados y con los más altos estándares de seguridad informática al día.

Todo esto sobre tres áreas estratégicas de la competitividad y la producción del presente y el futuro laboral:

1. Colaboración

Las herramientas para uso personal con modalidades sin costo muestran fallas de seguridad. Las empresas que desean proteger sus conversaciones, documentos y contactos tienen que apostar a realizar inversiones que les ahorren pérdidas en el escenario inmediato, derivadas de la fuga de información. En ho1a Innovación, plataformas como Cisco WebEx y Microsoft Teams se integran a los sistemas de autenticación de la empresa, es decir mismos usuarios,contraseñas y políticas de seguridad que se utilizan para la red corporativa, asegurando la información que se comparte entre colaboradores.

2. Ciberseguridad

Toda empresa debería contar con los más altos protocolos de seguridad de la red para blindar el acceso a la información y asegurar la estabilidad de cualquier compañía. Servicios como Non Stop Internet e Internet Seguro Administrado Premium de MetroCarrier establecen vanguardia en materia de ciberseguridad, con conectividad remota vía Redes Privadas Virtuales y un servicio de internet simétrico y dedicado, a través de dos enlaces activos de internet (Non Stop Internet), permitiendo conectarse de forma local y remota para continuar con la operación

3. Trabajo remoto

Cada vez más empresas están trasladando sus empleados a sus casas para preservar su seguridad, sin embargo, con una red empresarial, con sitios o documentos a los que solo se pueden acceder de forma física en las instalaciones, es necesario que la empresa provea al equipo de redes privadas virtuales, mediante un componente de software que se instala en la computadora o equipo de trabajo, para que esté atada a la red de la empresa, facilitando así el acceso pleno a la red remota.