Hacienda no se reunirá con Urzúa hasta que los tiempos legales lo dicten

Integrantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no se reunirá con Carlos Urzúa, el hombre designado para integrarse como titular de la dependencia en la administración de Andrés Manuel López Obrador, hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entregué la constancia de validez de las elecciones presidenciales.

“La ley de hecho es bastante clara: después de que se entregue la constancia se nombra un equipo de transición y la Secretaría de Hacienda específicamente tiene que trabajar con el equipo de transición para hacer el nuevo presupuesto. Así que estamos trabajando”, aseguró José Antonio González Anaya, titular de la dependencia.

Confirmó que tampoco han habido acercamientos informales con el equipo de transición de López Obrador, además se negó a emitir alguna opinión referente a los planes y perspectivas de manejo de las finanzas en la próxima administración.

“Yo llevo opinando sobre políticas económicas por 15 años, ya no me toca opinar sobre las políticas que vienen. Yo voy a poder platicar sobre lo que ha pasado y sobre lo que va a pasar de aquí al 30 de noviembre”, dijo al concluir su participación en la ceremonia de presentación de The Report: México 2018 de Oxford Business Group (-OBG).

PUBLICIDAD

Sin embargo, ya trabajan en un borrador del diseño del Presupuesto de Egresos, mismo que será modificado por el equipo de transición, quienes se encargarán de entregarlo antes del 15 de diciembre a la Cámara de Diputados para su aprobación antes del 30 de ese mismo mes.

Con quien sí se va a reunir González Anaya, será con Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de Estados Unidos, que visita el país esta semana para reunirse con el equipo de AMLO.