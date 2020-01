Hamilton dona 500,000 dólares para apoyar acciones contra incendios en Australia

Reuters.- El séxtuple campeón mundial de la Fórmula Uno, Lewis Hamilton, dijo el jueves que donará 500,000 dólares para el rescate y cuidado de animales afectados por los incendios forestales que han asolado Australia.

El británico, quien se ha convertido en un famoso activista ambiental, publicó un video en sus redes sociales de un koala siendo rescatado en medio de los incendios, que han dejado 26 personas fallecidas y hasta 1,000 millones de animales muertos o heridos.

“Me entristece profundamente saber que más de 1,000 millones de animales en Australia tuvieron una muerte dolorosa, sin salida, no es su culpa”, dijo Hamilton en un comunicado. “Mi amor por los animales no es un secreto y no puedo evitar llorar por los animales indefensos que se cree que han muerto hasta el momento, empujando a ciertas especies a la extinción”.

El piloto de 35 años instó a sus 14 millones de seguidores en Instagram y 5,6 millones en Twitter a “unirse a mí para pensar en el impacto que estamos teniendo en nuestro planeta”.

“Trabajemos juntos para hacer pequeños cambios y alentar a nuestra familia y amigos a hacer lo mismo, para que podamos ayudar a cambiar la dirección en la que vamos”, agregó Hamilton, quien dijo que su donación irá dirigida a Wires Wildlife Rescue, WWF Australia y servicios de bomberos rurales.

