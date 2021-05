Haremos los cambios necesarios, amaga Nahle tras suspensiones a Ley de Hidrocarburos

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador buscará levantar la suspensión provisional a la reforma de la Ley de Hidrocarburos, y si no lo logra, realizará los cambios legales necesarios para alcanzar un balance energético en el país.

La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, dijo que el gobierno continuará con los mecanismos legales para eliminar la suspensión provisional que otorgó a cuatro empresas y una persona física el juez federal especializado en competencia económica Juan Pablo Gómez Fierro.

“Vamos a continuar en las instancias correspondientes para eliminar dicha suspensión. Y en su caso hacer los cambios necesarios a fin de garantizar en México el adecuado balance energético y erradicar prácticas ilícitas en el país”, advirtió la funcionaria.

La encargada de la política energética del país recordó que las modificaciones a la ley, propuestas por López Obrador, buscan combatir el delito de contrabando y venta ilegal de combustibles.

La @SENER_mx va acatar, sin embargo, vamos a continuar en las instancias correspondientes para eliminar dicha suspensión. Y en su caso hacer los cambios necesarios a fin de garantizar en México el adecuado balance energético y erradicar prácticas ilícitas en el país. — Rocío Nahle (@rocionahle) May 11, 2021

Los artículos reformados, además de suspender y cancelar permisos de comercialización y almacenamiento de petrolíferos, permiten al gobierno ocupar instalaciones privadas y entregarlas a empresas estatales para su operación de forma temporal, pero indefinida.

No obstante, el juez Gómez Fierro generalizó la suspensión parcial de la reforma a todo el sector y no solo a las empresas y personas quejosas para no afectar la competencia en el mercado mexicano.

El juzgador es el mismo que ha dado también suspensiones contra las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Telecomunicaciones.

Justo por la mañana, López Obrador arremetió contra Gómez Fierro y dijo que hay juces que defienden intereses del sector privado por “conservadurismo” o por “dinero”.

“Lo que tenemos que hacer es defender son los intereses de la nación”, declaró tras ser cuestionado sobre la suspensión.

Incluso López Obrador ha advertido un posible cambio a la Constitución Mexicana para lograr su política de soberanía energética.

