Harfuch, jefe de la policía de CDMX, se destapa para la jefatura de Gobierno capitalina

El jefe de la policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, concedió una entrevista al periódico nacional La Jornada que tuvo aires de destape. En la charla el secretario de Seguridad Ciudadana nombrado por Claudia Sheinbaum repasó varios temas, como su participación en el caso Ayotzinapa, del atentado que sufrió en la capital mexicana y deja ver que podría aspirar a la Jefatura de Gobierno.

A diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, donde esta semana Morena define quién será su coordinador nacional que a la postre se convertirá en el candidato presidencial, en la Ciudad de México todavía no está muy claro el escenario sobre quién será la persona que contienda por retener la capital ante el avance que tuvo la oposición (PAN, PRI y PRD) en las elecciones intermedias de 2021.

En este contexto fue que García Harfuch pareció cambiar de opinión al anotarse, de forma sutil, en la lista de posibles aspirantes de Morena a la jefatura de Gobierno. En ocasiones anteriores, todavía con Claudia Sheinbaum como mandataria capitalina, se dijo concentrado en su labor al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero ahora se dijo listo para enfrentar cualquier reto en la ciudad.

“¿Está listo para la encuesta de Morena?”, le pregunta el periodista de La Jornada, a lo que García Harfuch responde: “No sé si estoy listo porque no sé si voy a estar, y si mi mente empieza a estar en la encuesta no voy a estar en la seguridad”. El reportero le insiste: “Pero… ¿listo para enfrentar cualquier reto en la ciudad?”, y el jefe de la policía aclara: “¡Sí, por supuesto! Listo”, lo que fue tomado como un destape.

Con un tono cuidados en sus declaraciones, Harfuch responde en dos vías: mantiene su posición sobre que está concentrado en las tareas de seguridad de la ciudad, pero también se abre cada vez más a la posibilidad de contender por la Jefatura de Gobierno. Incluso comenta que tiene buena relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador: “siempre hemos contado con el respaldo del presidente (…) diario trabajamos con el presidente, estamos apegados a la estrategia de seguridad del gobierno”.

De concretarse sus aspiraciones a la Jefatura de Gobierno, Harfuch sería la segunda persona emanada de tareas de seguridad en buscar ese cargo, la primera fue Marcelo Ebrard, que se desempeñó como secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de López Obrador como jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Un caso parecido sería el de Miguel Ángel Mancera, que sucedió en el cargo a Ebrard luego de haberse desempeñado como procurador General de Justicia.

Al respecto Harfuch es cuestionado en la entrevista sobre conocimientos administrativos y políticos para gobernar, a lo que responde: “Tenemos una gran responsabilidad en la administración del recurso que se nos presupuesta y estamos apoyados también por un gran equipo de administradores, porque hay que reconocer que cada uno tiene sus fuertes”.

“Yo me dedico más a la resolución de las tareas diarias y la parte de la administración la recargamos en el equipo dedicado a esa tarea, y en él confiamos por su integridad, porque puedes ser un experto en administración, pero también puedes ser un experto en administrar para robar. Hemos aprendido un poquito y nos sentimos preparados para cumplir con cualquier tarea que tengamos que hacer en la ciudad”.

“¿Y en lo político?”, agrega el periodista, Harfuch responde: “No somos políticos, esa es la realidad. Nunca hemos tenido un puesto político. No hacemos un trabajo político a diario. Mi tarea ha sido muy clara. Yo llegué aquí con una tarea y una instrucción de la doctora Claudia Sheinbaum muy clara: bajar los índices delictivos, mejorar la policía; en pocas palabras: mejorar la Ciudad de México donde y desde donde nos toca”.

Sobre las encuestas que lo ubican en buena posición para contender por la Jefatura de Gobierno de la CDMX, Harfuch comenta: “A nosotros, y hablo en plural porque somos un equipo, nos da muchos gusto si una encuesta refleja buenos números, porque quiere decir que la gente reconoce que estamos trabajando, pero nosotros estamos enfocados en la seguridad, porque en este trabajo no se permiten las distracciones. No puede haber agendas paralelas”.

La figura de Omar García Harfuch no ha estado exente de polémica pese a que es reconocido entre el gobierno y la oposición por su trabajo en materia de seguridad. Su nombre está vinculado al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, en 2014. En ese entonces él se desempeñaba como coordinador de la extinta Policía Federal en Guerrero.

Sobre los señalamientos, Harfuch le respondió a La Jornada: “Yo estaba en Michoacán y no estaba reunido con dos personas que podrían cubrirme mientras me hallaban en otro sitio, pero no, se trataba de un despliegue en Nueva Italia, Michoacán, y no en Guerrero. Eran despliegues enormes, más de 300 personas cuidando la zona. Ahí estaba Hipólito Mora, que acaba de perder la vida, y su grupo de autodefensas. Ese día estuvimos juntos, todos me vieron. Debe haber registro en el hotel de Buenavista Tomatlán, donde nos hospedamos; entonces, pues sí, ha sido muy incómodo, muy incómodo que te quieran relacionar con un hecho tan trágico y lamentable como ese. Nunca participé en Ayotzinapa, nunca estuve, no participé en las investigaciones, ni siquiera en el caso de manera activa”.

