Harvey Weinstein se entregará en estos días a la policía en Nueva York

Se espera que el productor de cine de Hollywood, Harvey Weinstein se rinda a las autoridades acusado de conducta sexual inapropiada en estos días.

Según detalló The Guardian, más de 70 mujeres han acusado a Weinstein, cofundador del estudio Miramax y The Weinstein Company, de acoso y agresión sexual, aunque Weinstein ha negado todas las acusaciones de sexo no consensual.

El abogado Benjamin Brafman, que representa a Weinstein, dijo que no estaba comentando los informes sobre la rendición de Weinstein.

Weinstein será acusado en conexión con las denuncias hechas por Lucía Evans, quien dijo que la obligó a realizar sexo oral con él en 2004, según el New York Daily News y el New York Times.

No estaba claro si se presentarían cargos por cualquiera de las otras acusaciones formuladas contra él, debido a la prescripción, que no se aplica en el caso de Evans.

En octubre de 2017, docenas de mujeres hicieron públicas denuncias de conducta sexual inapropiada contra Weinstein que abarcaron tres décadas. Eso provocó una cascada extraordinaria de acusaciones similares de mala conducta sexual contra hombres poderosos en la política, los medios y otras industrias, estimulando el movimiento #MeToo, señaló The Guardian.