Reuters.- El presidente Nicolás Maduro dijo este martes que 17 personas están detenidas por irrumpir en un acto de su principal rival para las elecciones de mayo y sugirió que los implicados podrían ser “infiltrados a sueldo de la derecha”.

Henri Falcón, quien rompió con la decisión opositora de no presentar un candidato presidencial contra Maduro en los comicios del 20 de mayo, denunció la víspera que el diputado Teodoro Campos fue agredido y fue hospitalizado debido a un traumatismo craneoencefálico severo que sufrió en Catia, una barriada de Caracas, durante un acto proselitista.

Maduro condenó el suceso y dijo que ordenó investigarlo tan pronto conoció del suceso.

“Puedo decir que hay 17 detenidos y van a ser castigados con la cárcel todos los que se atrevieron a agredir verbal y físicamente la caravana del candidato presidencial Henri Falcón”, dijo el mandatario en un acto desde el estado Lara, que fue gobernado por Falcón hasta el año pasado.

Maduro no dio detalles sobre las capturas. Pero agregó de inmediato que eran incorrectas las versiones opositoras que atribuían el ataque a “colectivos” o grupos de choque del oficialismo.

“Dicen que fue un colectivo, no señores, colectivo no (…) Si alguien se dice chavista o miembro de un colectivo y hace lo que hizo este grupo ayer en Catia, en Caracas, no es chavista. En todo caso lo que puede ser es un infiltrado a sueldo de la derecha” o como llama el gobierno a los opositores, indicó Maduro en el acto transmitido por la televisora nacional.

Los venezolanos concurrirán a las elecciones en mayo, cuando Maduro busca la reelección para un segundo mandato de seis años, mientras Falcón dice que la única forma de salir de la crisis que vive el país es a través del voto y se presenta como una opción independiente.