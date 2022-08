Hay aspirantes ‘desubicados’; la gente elige al candidato: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que aun en las filas de Morena hay aspirantes desubicados que no entienden el cambio de los tiempos políticos y que es la gente quien debe elegir a sus representantes.

“No tiene que ver con los nuevos tiempos por eso también muchos se desubican porque no quieren aceptar que el pueblo manda, que es el soberano, el pueblo y, que si yo quiero, aspiro a participar y ser el representante del pueblo, pues necesito convencer al pueblo. No es como antes que voy a colarme porque tengo un buen amigo que es político influyente”, comentó el mandatario en conferencia de prensa.

“O es mi tío, es político influyente o es mi conocido o es mi paisano, no, eso ya no sirve para nada, al contrario pero no lo han querido entender. Y piensan que si se lanzan en contra del movimiento, también con lo mismo que dicen los conservadores, ‘son iguales’, creen que con eso ya van a contar con el apoyo del pueblo, (y) no”, sostuvo.

López Obrador consideró que actualmente la sociedad tiene conciencia política por lo que difícilmente se deja manipular, por lo que en un pie de igualdad no promoverá un perfil u otro para cargos populares como la Presidencia.

Reiteró que todos los aspirantes a un cargo de elección popular y que representan a su movimiento, como las llamadas “corcholatas” -Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto, entre otros- son políticos capaces y mejores que los que pueda proponer los partidos de oposición.

“No voy a decidir yo eso, ese es un cambio muy importante, ya no hay ‘dedazo’. Sí, mi opinión es muy importante pero es la que estoy dando a conocer mi opinión es que el pueblo manda. No voy a decirlo, no voy a decir todos son buenos, claro que mejores que los que pueda postular el bloque conservador”, consideró.

Ricardo Monreal, coordinador de la Junta de Coordinación Política del Senado, ha sido particularmente crítico de los procesos que seguirá Morena, partido del que es fundador, para elegir al candidato a la Presidencia de 2024: la encuesta.

El legislador ha comentado que el método no ofrece certezas sobre el aspirante ganador y ha sido partidario de cambiar el proceso por uno basado en elecciones primarias, tal como se hace en Estados Unidos.

De igual forma, el canciller Marcelo Ebrard, aunque ha aceptado que sea mediante encuesta la elección del candidato presidencial, afirmó que se deben dar todas las certezas de que habrá paridad, que el resultado de respetará y no habrá cargada.

