Hay cosas que no me parecen, pero respeto fallo de Corte sobre Cabeza de Vaca: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este jueves que aunque hay cosas que no le parecen, respeta el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que validó el fuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Ayer, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la orden de aprehensión contra el gobernador tamaulipeco que solicitó la Fiscalía General de la República (FGR), al reconocer que el mandatario cuenta con inmunidad procesal.

El máximo tribunal determinó la procedencia de la controversia constitucional 70/2021, que fue promovida por el Congreso de Tamaulipas, en contra de la orden de aprehensión que emitió la FGR y un juez federal del Estado de México por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Lee: SCJN reconoce fuero de Cabeza de Vaca e invalida orden de aprehensión en su contra

“Hay cosas que a mí no me parecen, pero hay que respetar la decisión del Poder Judicial. Es una controversia y, hasta su nombre lo indica controversia entre poderes, y en este caso la autoridad competente es la Suprema Corte de Justicia que resuelve que no, dándole la razón al Poder Legislativo.

“Sólo en el caso de la orden de aprehensión por corresponder al Poder Legislativo local el procedimiento, eso no significa impunidad, al menos eso es lo que yo entiendo y hay que respetar la decisión de la Suprema Corte”, expuso López Obrador.

Con esta decisión, la Corte determinó que García Cabeza de Vaca no puede ser detenido mientras ostente su cargo, que concluye el próximo 1 de octubre.

