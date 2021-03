Hay estrategia política para que 4T no tenga mayoría en Diputados: AMLO

Luego de que el INE informó que no permitirá la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados porque la Constitución establece que ningún partido puede tener 8% más de diputados que de votos, lo cual afecta directamente a Morena, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador acusó que es una estrategia para que la 4T no tenga mayoría en dicha cámara.

“Yo lo que creo, que este tema lo debe resolver el tribunal electoral para que se resuelva adecuadamente, en el marco de la legalidad. No voy a juzgar, sólo decir que existe una estrategia política en contra nuestra para que el movimiento de transformación no tenga mayoría en la Cámara de Diputados”, aseguró durante su conferencia matutina.

El mandatario mexicano agregó que detrás de la maniobra están opositores a su movimiento porque no quieren que Morena tenga la mayoría en la Cámara de Diputados.

“Se han agrupado con ese propósito Claudio X. González, Krauze, intelectuales orgánicos, los dueños de los medios de comunicación, no todos, hay excepciones, pero existe ese plan. Yo espero que no se inscriba esta acción del INE en ese propósito, en ese plan, de que modificando reglas se quiera que nuestro movimiento, si así lo dispone el pueblo, no tenga la mayoría en la Cámara de Diputados. Eso es lo que se tiene que tomar en consideración”, dijo.

AMLO mencionó que la gente detrás de esta estrategia, entre ellos el empresario Claudio X. González, se sentía dueña de México y por ello temen que Morena tenga mayoría en Diputados porque entonces sí les quitaría el país para que sea de todos.

“Miren. ¿No es falso? Es que es increíble, el Twitter de él así dice: ‘O lo dejamos sin la cámara o nos deja sin país’. Es que ellos se sentían los dueños del país y, la verdad que sí lo eran porque, como pulpo, manejaban todo, estaban metidos en el negocio del petróleo, de la electricidad, en la venta de todo lo que consumía el gobierno, medicinas; vendían hasta las escobas, pero no barrían de corrupción al gobierno”, expresó.

Sin embargo, el presidente dijo que aunque hay una campaña contra la 4T, el tribunal electoral resolverá.

“Siempre cuando suceden estas cosas hay que preguntar ¿y de parte de quién?, ¿y por qué ahora? Política es tiempo. No estoy tomando una postura, la autoridad electoral, un tribunal va a resolver sobre este asunto, pero sí hay toda una campaña”.

