Hay que votar con el cerebro y no con el hígado: “El Diablo”

José Antonio Fernández “El Diablo”, presidente de Fomento Económico Mexicano (FEMSA) dijo que los mexicanos “tenemos que votar con el cerebro y no con el hígado, pensando en el futuro y en la persona que contratamos para que lleve al México del futuro”.

“Tenemos que votar con el cerebro y no con el hígado, pensando en el futuro y en la persona que contratamos para que lleve al México del futuro. Nos urge discutir ideas y promesas, debatirlas sobre cómo las cumplirán los candidatos. Estamos cansados de promesas y que no se haga nada”, señaló el empresario mexicano durante su participación en el Value Investing Forum (VIF).

“Cada seis años, los mexicanos debemos buscar cambios, no sólo en esta ocasión. Yo estoy por el cambio, pero uno que sea responsable. México ha progresado, pero podría progresar más”, añadió el presidente de la empresa dueña de Oxxo y líder del sector refresquero.

En momentos decisivos para México y su democracia, el país necesita crear empleos, dar herramientas a los emprendedores y contar con ciudades divertidas y seguras que generen inversiones, agregó el empresario mexicano.

Para ello, es necesario abrir las fronteras al talento, universidades y centros de investigación, así como contar con un gobierno digital en el que la mayoría de los servicios sean en línea, para combatir la corrupción.

“Necesitamos crear empleos no sólo ser consumidores de empleos. Los emprendedores mexicanos se van a Silicon Valley porque ahí encuentran un mejor ambiente…Hay que atraerlos y que tengan ganas de volver. Nos fuimos mucho por el lado manufacturero, hay que irnos por el lado del conocimiento, vamos tarde, pero es mejor empezar ahora”, añadió.

De igual manera, se requieren comunidades sustentables y eficientes en recursos, al igual que impuestos prediales como mayor fuente de sostenibilidad de las ciudades, para reducir gravámenes federales.

“México es de los países que paga menos impuesto a la propiedad. Es necesario que haya más impuesto predial”, dijo.