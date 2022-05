Hay quien quiere que la Cumbre de las Américas fracase: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo este miércoles que hay grupos de interés que buscan que la Cumbre de las Américas fracase y que no se invite a todos los países que conforman el continente y con ello desintegrar los lazos que hermanan a dichas naciones.

Cuestionado sobre si ya tiene una decisión sobre su asistencia a la Cumbre convocada por la administración de Joe Biden, el mandatario mexicano declinó hacer más comentarios y señaló que aún se está negociando la posibilidad de que todos los países de América puedan acudir a la reunión.

“Hay quien quiere que la Cumbre no se lleve a acabo o que fracasara o que no asistieran todos, así andan, porque no piensan en la necesidad de unirnos, de hermanarnos, están muy ideologizados, hay mucho fanatismo, predominan los dogmas y no se piensa en los pueblos”, señaló el tabasqueño en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

El jefe del Ejecutivo federal expuso, incluso, que organizaciones políticas y de la sociedad civil incluso han acudido a expertos internacionalistas para ejercer presión sobre posibles implicaciones en que México no vaya a la cumbre y su relación con Estados Unidos.

“Y esto no debe ser sólo un asunto de las cúpulas del poder económico o político, ni siquiera de los llamados expertos, internacionalistas que opinan y opinan y están ahí sólo sonsacando, atizando las diferencias en vez de buscar la conciliación, los acuerdos.

“A veces dan la impresión que son usados, que son correas de transmisión de las agencias o de partidos, de grupos entonces vamos a esperarnos y vamos a informar”, añadió.

Desde principios de año existe una tensión entre el gobierno de Estados Unidos y México debido a la posibilidad de que la administración Biden se niegue a convocar a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas.

Aunque la Casa Blanca ha insistido que no ha tomado una decisión al respecto y que incluso no ha girado invitaciones formales, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, insistió que Biden no tiene pensado invitar a la Cumbre a países que no comulguen con los principios democráticos que Estados Unidos defiende.

Al rechazo por la exclusión, se han sumado dos países: Honduras y Bolivia y ha provocado reacciones adversas en Argentina.

Al respecto, López Obrador pidió esperar a que haya una determinación oficial del gobierno estadounidense para que con base en ello tome una decisión de asistir personalmente a la cumbre o va Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, en su representación.

“Todavía no hay una definición, se está conversando, dialogando, vuelvo a agradecer al gobierno de Estados Unidos porque no ha habido cerrazón y está tomando en cuenta nuestra propuesta de invitar a todos, que nadie excluya a nadie, entonces estamos buscando una respuesta en beneficio de los pueblos, vamos a esperar”, dijo.

‘Víctimas de tiroteo en Texas, de origen mexicano’

El presidente Andrés Manuel López Obrador envío sus condolencias al pueblo de Estados Unidos por la matanza de estudiantes en Texas, en la que de acuerdo con autoridades del estado, alrededor de 18 alumnos y un profesor murieron.

El mandatario mexicano dijo que aunque aún no se sabe si hay connacionales entre las víctimas, se tiene la certeza que el ataque afectó a personas que son de origen mexicano.

“Envío mi condolencia, mi dolor, transmitir mi solidaridad con los familiares de los jóvenes que perdieron la vida ayer, les mando un abrazo como lo hacemos con todos los que pierden la vida en nuestro país, nos duele mucho que haya estas desgracias.

“Hasta ahora de manera directa nacidos acá no se sabe, pero de que son de origen mexicano la mayoría, no hay duda. Esa región de Texas pues pertenecía a México baste ver los apellidos, son hijos o nietos de mexicanos y nos duele mucho, lo lamentamos, son desgracias que se lamentan mucho”. señaló el presidente de la República.

El tiroteo es el segundo mayor en un centro escolar en una década en Estados Unidos y Biden recordó en su discurso cómo hace ahora 10 años morían en la escuela de primaria de Sandy Hook en Connecticut 26 personas, incluidos 21 niños.

