Hay quien quiere ver a Guanajuato mal; estado en seguro para inversiones: gobernador

Aunque Guanajuato encabeza el delito de homicidio doloso a nivel nacional, con un registro de 1,292 víctimas en los primeros cinco meses del año, y cinco de los 50 municipios más peligrosos del país, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo afirmó que hay quien se esmera en ver a la entidad que gobierna mal.

A pregunta expresa de Forbes México, el mandatario estatal afirmó que su administración está logrando resultados para bajar la tasa de homicidios dolosos y que el resultado es que cada día llegan más inversiones nacionales y extranjeras al estado ya que se percibe seguro.

“Lo que puedo decir es que estamos bajando los homicidios, estamos bajando los delitos y si no hubiera confianza, no invertirían estas empresas en el estado, ellos hacen análisis, hacen estudios y siguen llegando inversiones, entonces yo creo que Guanajuato le está dando la vuelta al tema de la inseguridad, estamos saliendo adelante, pero siempre habrá quien quiera ver a Guanajuato no como está hoy, como un estado pujante, saliente, que genera inversiones y confianza”, señaló.

De acuerdo con el último informe de seguridad presentado por el gobierno federal, Guanajuato es el primer estado en concentrar homicidios dolosos. León, Celaya, Salamanca, Irapuato, Apaseo el Grande, son los cinco municipios dentro del listado de los 50 más peligrosos del país por los altos índices de asesinatos.

Guanajuato, seguro para invertir: gobernador

De enero a mayo de este año, en dichas demarcaciones se han registrado 646 homicidios dolosos, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Tan sólo ayer, la dependencia federal reportó el asesinato de cinco personas.

El mandatario estatal explicó que Guanajuato tiene impulso en la atracción de nuevas inversiones y adelantó que pronto se anunciarán más como el caso de Pirelli y Grupo Proma, empresa dedicada a la fabricación de asientos para autos comerciales y de lujo.

Cuestionado sobre una posible sequía en Guanajuato y que pudiera impactar en el arribo y crecimiento de empresas, el gobernador rechazó que la entidad tenga problemas con el abasto de agua y refirió que las presas de San Miguel de Allende y Solís están por arriba del 50% de su capacidad.

