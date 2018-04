HBO calienta antes del Mundial con ‘Destino Rusia’

Notimex.- Las historias y experiencias más profundas de superación, amistad, gloria y redención del futbol mundial fueron plasmadas en “Destino Rusia”, la primera coproducción entre HBO Latin America y HBO Europe.

Son 10 capítulos de media hora en más de 250 minutos de anécdotas y relatos, futbolistas y selecciones de 12 países que entrelazan sus experiencias con los aspectos más importantes de la preparación para el torneo en cada país.

“Por primera vez nos unimos para producir una serie documental original que ofrece una mirada única, cautivadora e íntima al futbol y la Copa del Mundo, un evento que une al mundo entero”, comentó Roberto Ríos, vicepresidente corporativo de producción original de HBO Latin America, de acuerdo con un comunicado.

