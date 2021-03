He cambiado de partido porque no estaba a la altura de la gente: Lorena Cuéllar

Durante los 30 años que lleva de carrera política, Lorena Cuéllar ha estado en cuatro partidos políticos diferentes; actualmente milita en Morena por el que busca ser la candidata para la gubernatura a Tlaxcala.

En entrevista con Forbes, aseguró que su paso por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no le afectará en su campaña para ser la próxima gobernadora, pues dijo que los cambios fueron para resolver las necesidades de los mexicanos. Además, señaló que estuvo en el tricolor, porque era el único que había.

“No (creo que me afecte), porque he participado en otras campañas y la gente ha seguido respondiendo. La gente quiere que le des resultados. Al contrario, creo que la gente sabe que he tenido que cambiar de partido, porque el partido no estaba a la altura de las necesidades de la gente”, dijo la coordinadora de la 4T en Tlaxcala.

Durante dos años, Cuéllar fue delegada de los programas sociales del gobierno federal en Tlaxcala, lo que ocasionó críticas; sin embargo, la morenista asegura que nunca condicionó el apoyo para que la respaldarán en sus aspiraciones políticas.

Aunque por más de 40 años Tlaxcala fue gobernada por el PRI, desde 1999 ha habido alternancias, y esta es la segunda vez que -en la contienda- participa Morena; en 2016, el partido logró sólo 6.3% de los votos.

¿Morena tiene ventaja para ganar la gubernatura?

Morena tiene una amplia ventaja a diferencia de la competencia. Eso quiere decir que nuestro presidente (Andrés Manuel López Obrador) ha hecho las cosas bien, que la gente está contenta con todos los programas, con todos los beneficios que el gobierno de México ha realizado.

Quien le sigue es el PRI ¿cómo evitarán que no gane el PRI en el estado?

La misma ciudadanía quiere que las cosas se hagan bien y ese es una gran posibilidad. Hoy estamos a una ventaja muy grande y ahí se nota la desconfianza que tiene la ciudadanía con una alianza, que siempre fue antagónica, que es como el agua y el aceite y que hoy se quitaron las máscaras para que se vea quiénes son.

Surgieron confrontaciones por su nombramiento como coordinadora de la 4T en el estado por parte de otros aspirantes ¿cómo llegar a la unidad?

Hemos estado haciendo reuniones con los fundadores de Morena, con los comités de Morena, con compañeros de los grupos de morenistas que han estado fuertes en el estado, como el grupo Alfonso Sánchez Anaya ya está trabajando con nosotros. Estamos con los equipos de Ana Lilia (Rivera), de Dulce (Silva). Las diferencias fueron quedando atrás.

Uno de los principios de Morena es la austeridad ¿usted está a favor de ello?

La austeridad forma parte del proyecto de nación de nuestro presidente, y creo que es fundamental para que haya gobiernos austeros. Es una forma de hacer rendir el recurso y llegar a ver muchos más beneficios para la ciudadanía.

Usted ha estado en el PRI, en el PRD, en el PT y en Morena, ¿podría ver cuál es la diferencia entre estos tres partidos?

En el PRI estuve porque era el único partido en aquel entonces. Mis abuelos eran gobernadores, y yo ahí me inicié. Sin embargo, veía cosas que no me gustaban (…) Siempre buscaba que hubiera leyes que beneficiaran a las personas, y el PRI no estaba de acuerdo con estas reforma, porque implicaban recursos, y yo me fui dando cuenta que no estaba en el lugar correcto.

¿A quién ve como el principal contendiente en Tlaxcala?

Sin lugar a duda la otra alianza, serían ellos. Vamos con una ventaja grande a diferencia de los demás partidos.

¿Cree que le afecte en las elecciones que perteneció al PRI o viene en familia priista?

No, porque he participado en otras campañas y la gente ha seguido respondiendo. La gente quiere que le des resultados. Al contrario, creo que la gente sabe que he tenido que cambiar de partido, porque el partido no estaba a la altura de las necesidades de la gente.

Surgieron criticas de que los delegados fueran los candidatos de Morena ¿tiene una ventaja con respecto a los demás contendientes?, porque fue delegada y llevó programas a Tlaxcala.

Los delegados no tienen ninguna injerencia en los programas sociales por eso el presidente los ha blindado para que nadie haga mal uso de ellos. Quien define quién va a ser beneficiado es México (el gobierno federal). México es quien recibe toda la documentación y nosotros estamos a la expectativa de que México autorice.

¿Nunca condicionó a alguien para que la apoyara?

No, de ninguna manera. Lo digo desde ahorita: es cárcel aquella persona que condiciona un programa. Nadie puede ser mal uso de los programas sociales. Hoy están blindados.