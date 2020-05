Heath cuestiona decisión del gobierno de no endeudarse: ‘dificultaría la recuperación’

El subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath, cuestionó la decisión del gobierno federal de no recurrir a la deuda para impulsar la recuperación económica del país ante los estragos de la pandemia del coronavirus, al considerar que no se trata de una solución, sino de sólo cambiar el problema.

“El presidente de México simplemente dice que no vamos a recurrir a una deuda, porque después tendremos problemas mayores; recuerden lo que pasó en la década de los 80, precisamente esa crisis de deuda llevó a que el país no pudiera crecer en toda una década”, dijo en una entrevista para un podcast elaborado por Banorte.

El funcionario del banco central -propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador- destacó que se trata de una recesión sin precedente a nivel mundial, incluso que la Gran Recesión de 1929, y que la decisión del gobierno no es una solución de fondo, sino cambiar el problema.

Refirió que ante esta situación, por ejemplo, Estados Unidos responde con un paquete sin precedentes a esta crisis que le ayudaría a su recuperación económica, mientras el gobierno mexicano no está dispuesto a endeudarse, lo que dificultaría la recuperación.

El presidente López Obrador ha reiterado que no recurrirá a la deuda porque después se tienen problemas mayores, como pasó en la década de los 80 del siglo pasado donde la crisis de deuda llevó a que el país no pudiera crecer en toda una década; y a que se su gobierno no convertirá las deudas privadas en públicas.

El jefe del Ejecutivo “está apostando a tener una recesión un poco más profunda y complicada, pero cuando salimos no vamos a tener ese dolor de cabeza que seguramente van a tener todos los demás países, entonces no es una solución de fondo, más bien es cambiar el problema”, señaló Heath.

También señaló que duración de la crisis en México dependerá de varios factores, entre ellos la reapertura de la actividad productiva y si esta se hace en sincronía con la economía de Estados Unidos, sin obviar la posibilidad de que surja una segunda etapa de afectación de la pandemia.

Con información de Notimex.