Hechos de inseguridad no han afectado a mercados: Oriol Bosch

Notimex.- Pese a los casos de violencia que se han vivido en el país en los últimos días, éstos han sido aislados y no han tenido impacto en el mercado bursátil, afirmó el director general del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, José Oriol Bosch Par.

En conferencia de prensa, tras la ceremonia de colocación de 2,000 millones de pesos (mdp) en certificados bursátiles por parte del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), el directivo puntualizó: “Si vemos los diferentes activos, tanto bolsa, tipo de cambio y tasas, el comportamiento de los mercados ha sido muy normal y muy en línea con los mercados globales”.

Sobre la colocación de esta deuda de largo plazo, dijo que siempre hay inversionistas cuando hay un buen producto colocado en el mercado bursátil y a pesar de la desaceleración económica que se ve, siempre hay empresas que no caen en el círculo vicioso de “que como no hay crecimiento no invierto”.

Insistió en que afortunadamente siempre hay empresas y emprendedores que aprovechan la oportunidad para colocar divisas en el mercado.

Recordó que la semana pasada Fibra Mty (Fibra Monterrey) levantó 3,900 mdp a través de una oferta primaria de certificados bursátiles en la Bolsa.

“Lo que buscamos, como intermediarios, es que haya mayor número de emisores y de inversionistas; en el caso particular de Fibra Monterrey hubo 1,500 participantes, lo cual habla que no solo hubo institucionales, sino la base de retail, que nos da mucho gusto”.

Recordó que la colocación de certificados bursátiles de largo plazo sirve para generar empleos, debido a que se traducen en proyectos, planes de inversión y expansión de empresas que aprovechan oportunidades.

Comentó al respecto que en el caso del segundo trimestre del año fue mejor al primero en colocación en bolsa, y se espera que el cuarto trimestre sea mucho mejor que el tercero.

