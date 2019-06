Helicóptero se estrella contra edificio en Nueva York

Un helicóptero se estrelló contra un edificio en el centro de Manhattan, Nueva York, donde al menos una persona murió, según informes de prensa.

El accidente ocurrió poco antes de las 2 p.m. (1800 GMT) en lluvia y niebla. Docenas de vehículos de emergencia rodearon el área ocupada alrededor de la Séptima Avenida entre las calles 51 y 52, a pocas cuadras al norte de Times Square.

El gobernador Andrew Cuomo, quien se encontraba en la escena poco después del accidente, dijo a los reporteros que parecía que un helicóptero había intentado un aterrizaje de emergencia forzado en el techo y que nadie dentro del edificio había resultado herido.

Un incendio que se desató tras el choque fue rápidamente controlado, dijo Cuomo.

“Las personas que estaban en el edificio dijeron que sentían que el edificio temblaba”, dijo.

CNN y otros medios de comunicación informaron que una persona había sido asesinada, citando fuentes anónimas.

El Departamento de Policía de Nueva York publicó en Twitter una advertencia para evitar el área de las avenidas 51 y 7, y dijo que se estaba llevando a cabo una investigación policial.

FDNY members are operating on scene at 787 7th Ave in Manhattan, helicopter crash landing.

NYC Fire Department is responding to a helicopter crash landing at a high rise building on 7th Ave in midtown Manhattan https://t.co/YX2JuTMmQL

— Reuters Top News (@Reuters) June 10, 2019