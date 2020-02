Hellmann’s y eGo ‘librarán’ de 95% de PET nuevo a Unilever

La mayonesa Hellmann’s y los productos de belleza masculina eGo, que concentran casi el total del uso de PET que Unilever coloca en el mercado, dejarán de usar resinas nuevas en sus envases.

Desde finales de 2019, toda la línea de mayonesas de la firma británico-neerlandesa en México se concentró en ofrecer frascos libres de PET virgen y emplear solo material reciclado.

Mientras que para el primer cuarto de 2020 será la línea eGo la que ofrecerá envases elaborados con material completamente reciclado.

“Faltarían ahí algunos que son de cuidado personal, que son de limpieza facial que tiene algo de PET, pero eso también lo vamos a migrar”, comentó Jorge Acosta, director regional de sustentabilidad de Unilever.

Explicó que la materia prima la obtienen a través de un convenio con Ecoce, firmado en 2017 para recuperar la cantidad equivalente de ese material que envían al mercado, con lo que reciben la resina obtenida de botellas de PET de cualquier producto recuperadas y luego convertirlas y dejarla a disposición de un nuevo uso.

La principal fuente de la materia prima para la firma es la planta de reciclaje de PET Star en Toluca.

Con la sustitución de la materia prima nueva por una reciclada, la firma promete dejar de usar 2,400 toneladas anuales de plástico nuevo para el condimento y otras 2,000 toneladas en el caso de los productos de belleza.

No obstante, queda pendiente el 5% restante del uso del PET de parte de la empresa, el cual aún no está contemplado que deje de usar resina nueva.

Si bien Acosta no precisó el ahorro o costo que significa utilizar esta materia prima en lugar de una nueva, dijo que para tal fin se busca mantener la rentabilidad y el beneficio financiero para la empresa.

“Colaboramos desde el punto de vista financiero para que esto se promueva y para que esto se pueda recolectar, ¿en dónde se invierte?, en las campañas de comunicación, centros de acopio, en infraestructura de lo que tiene Ecoce para que esto se recolecte”, refirió. “En el tema financiero tiene que seguir siendo negocio para nosotros, si no, no sería sustentable, tenemos modelos de que esto no sea un costo adicional”.

En 2019, Unilever firmó compromisos para reducir su impacto ambiental para 2025, entre los que se encuentran que todos sus empaques serán reutilizables, reciclables o compostables; que el uso de plástico reciclado en sus empaques crezca 25%; reducir a la mitad el uso de plástico virgen.

La marca eGo se sumó a Unilever en 2017 tras el anuncio de la adquisición de la compañía colombiana Quala.