Hace falta que más jugadores inviertan en la red de carga: Tesla

La compañía Tesla Motors presumió su red de cargadores eléctricos en México.

De los 1,500 cargadores públicos, 90% han sido instalados por la firma fundada por Elon Musk , reveló Ricardo Blanco, director de comunicación y desarrollo de negocios de la en nuestro país.

“En solo dos años nos pusimos a trabajar mucho”, agregó durante su participación en el foro How will we power the world?, organizado por EY y Forbes México.

Son más de 450 puntos que ha colocado Tesla. Uno de cada 3 son puntos de carga universales para cualquier vehículo eléctrico en nuestro país.

PUBLICIDAD

Lee también: Transición energética, uno de los negocios más rentables de nuestra era

Blanco detalló que los usuarios de Tesla han ahorrado 3.4 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono (CO2).

pero hay muchos retos todavía. El directivo recordó que las concesionarias de carreteras “deben tener gasolineras cada 150 kilómetros, pero no una estación de recarga eléctrica”, detalló el directivo.

“¿Por qué no hay otros jugadores invirtiendo en ello? ¿se requiere se pueda vender electricidad, electromovilidad? Esos son los términos que no quedan claro y que podrían ayudar al mercado”.

Lee también: ¿Qué países están mejor preparados para la revolución eléctrica?