Hezbolá avisa de ataque inminente; Trump amaga con respuesta en 52 puntos

Mientras el grupo proiraní Hezbolá dejó entrever que atacará en breve bases militares de Estados Unidos en Irak, el presidente Donald Trump advirtió que su país tiene identificados 52 puntos iraníes para ser blancos de un ataque.

Las brigadas de Hezbolá en Irak pidieron este sábado a los servicios de seguridad iraquíes alejarse de las bases estadounidenses a una distancia de al menos 1 kilómetro a partir de la noche del 5 de enero.

“Los líderes de los servicios de seguridad no deberían permitir que sus combatientes sean un escudo humano para los invasores estadounidenses”, dijo el comandante de las Operaciones Especiales de las Brigadas de Hezbolá, informó el sitio árabe Rudaw.

Mediante un comunicado, la organización islámica musulmana con financiamiento iraní, pidió a las fuerzas de seguridad iraquíes “cumplir con las reglas de seguridad para sus combatientes”.

Las brigadas iraquíes de Hezbolá habían prometido anteriormente a las fuerzas estadounidenses que responderían al asesinato de Qasim Soleimani, comandante de las legiones en el exterior de las Guardias Revolucionarias de Irán, y Abu Mahdi Al-Muhandis, principal comandante de las milicias de Irak, el cual Estados Unidos llevó a cabo el viernes.

En tanto, el presidente Donald Trump advirtió que en caso de ataques contra estadounidenses, responderá con represalias en una lista de 52 puntos, los cuales representan a los 52 estadounidenses que fueron rehenes durante 444 días después de ser capturados en la embajada en Teherán en noviembre de 1979.

“Que esto sirva como ADVERTENCIA de que si Irán ataca a cualquier estadounidense o activo estadounidense, hemos identificado 52 sitios iraníes (que representan a los 52 rehenes estadounidenses tomados por Irán hace muchos años), algunos de muy alto nivel e importantes para Irán y la cultura iraní, y esos objetivos, y el propio Irán, SERÁN GOLPEADOS MUY RÁPIDOS Y MUY DUROS. ¡Estados Unidos no quiere más amenazas!”, tuiteó el mandatario.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020