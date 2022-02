Hidroeléctricas, carbón y combustóleo: las opciones de México ante aumento en costo del gas

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que México vaya a sufrir escacez de energía eléctrica ante una eventual subida en los precios del gas por el conflicto entre Rusia y Ucrania, también negó que ya se haya disparado el precio de las gasolinas por el incremento en el costo del petróleo crudo.

Forbes México, expuso ayer que durante este año, la Secretaría de Hacienda ha aplicado históricos estímulos fiscales a las gasolinas Magna y Premium, así como al diésel; en el caso de la primera, que es la de mayor consumo, ha llegado a cubrir el 100% del IEPS en las últimas dos semanas.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal indicó que México tiene los recursos para abastecer de energía al país a través de las hidroeléctricas y en casos extremos a través del combustóleo y el carbón.

“No tenemos problema porque nosotros tenemos contratos para recibir gas, en el caso de que aumentara el precio del gas, tenemos otras energías, tenemos otras formas de generar energía eléctrica. por ejemplo, tenemos las hidroeléctricas, tenemos el combustóleo en caso extremo, y tenemos el carbón, en caso extremo, pero no nos quedaríamos sin energía eléctrica aún aumentando el precio del gas como ya sucedió en el caso de las heladas en Texas”, señaló el jefe del Ejecutivo federal.

El tabasqueño reiteró la postura de México por la no intervención de Rusia en Ucrania ya que es contraria al derecho internacional y llamó a las naciones involucradas en el conflicto con Ucrania a dejar de lado la cultura hegemónica pues obedece al pasado.

“Mexico fijó su postura, nosotros somos partidarios de la politica de no intervención. No queremos invasiones, no aceptamos que un país invada otro, no hay ninguna razón, es contraria al derecho internacional de las naciones y esa es la politica que México ha sostenido”, comentó.

