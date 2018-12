Hola 2019| Adiós al Inadem y otros retos para los emprendedores el próximo año

Cada nuevo año representa la oportunidad para los emprendedores de crear, mejorar o salvar sus proyectos y de acuerdo con especialistas, la tecnología y el impacto social seguirán teniendo un lugar fundamental en los retos y las tendencias.

Son 12 meses que les servirán a los emprendedores para generar cambios y enfrentar retos como la ausencia del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem). Aunque de acuerdo con Graciela Márquez Colín, titular de la Secretaría de Economía, los apoyos continuarán con el programa de empleo Jóvenes Construyendo y se darán 3,000 millones de pesos en microcréditos.

El siguiente año existen diferentes áreas para generar proyectos, aunque para Samuel González Guzmán fundador y presidente ejecutivo de Fundación E, institución especializada en modelos para el desarrollo de emprendedores, cualquier área puede verse favorecida con la economía solidaria y la integración de las diferentes fuerzas laborales.

De acuerdo con González Guzmán, estas son las áreas donde los emprendedores tendrán la oportunidad de generar cambios durante 2019.

Industrias 4.0: Los emprendedores tendrán el reto de generar empresas de inteligencia artificial para resolver paradigmas en diferentes sectores, por ejemplo en el agro, donde cada sistema de riego podría estar conectado a internet o mejorar la forma de fumigar.

Agronegocios: El reto para los emprendedores en esta área es la creación de productos orgánicos a gran escala y a bajo precio.

Sector salud: El reto de los emprendedores es crear una mejor red para el sector salud, enfocada para adultos mayores. Por ejemplo romper el esquema tradicional de las casas de retiro.

Industrias creativas: Los emprendedores tienen la oportunidad de llenar el vacío de este sector, que fue poco atendido por el gobierno hasta ahora.

“Estas áreas tienen una oportunidad de crecer con la ayuda de la fuerza laboral mayor de 50 años. Lo vimos recientemente con la apertura del Starbucks con gente de la tercera edad”, dijo Emanuel.

Consejos de mercado para emprendedores

Los emprendedores se enfrentan día a día a diferentes retos y para 2019 deberán estar atentos a los cambios en el mercado para mantener o incluso crecer la rentabilidad de sus negocios.

De acuerdo con especialistas de Latin SF, iniciativa impulsada por la alcaldía de San Francisco que apoya gratuitamente a emprendedores e inversionistas, los cambios en la forma de hacer marketing será una de los factores al cual los emprendedores deben estar más atentos.

“Ahora el marketing se centra en lo que las personas comentan del producto, es decir, si alguien que yo sigo escribió en su blog sobre los nuevos tenis a prueba de agua, es una inclinación. Estudios demuestran que eso esta funcionando mejor que los anuncios tradicionales de marketing”, comentó Jolynn Vallejo, directora de Latin SF.

En 2019 las empresas deben tener un propósito y una proposición, “es decir, ahora el consumidor toma mucho en cuenta como actúa una empresa. Ahora se da cuenta si únicamente se dedica a lucrar o si genera algún impacto social por mínimo que sea. Empresas que apelen a la empatía del consumidor”, destacó Vallejo.

La inversión en tecnología ya no es sólo algo importante o un lujo, ahora representa un elemento necesario y que mantendrá vigente a cualquier emprendimiento, de acuerdo con la especialista de Latin SF.

“La inteligencia artificial, más específicamente los software de análisis de preferencias del consumidor serán la tendencia los siguientes años. El análisis de data también es otro sector que verá un crecimiento más fuerte. En 2017 se sabe que sólo el 1.5% de la data de las empresas fue analizada”, de acuerdo con Jolynn Vallejo.

Los emprendedores se están dando cuenta, de acuerdo con la especialista, que no sólo Estados Unidos es la entrada al mercados global, también se encuentran China, Brasil o México.

Finalmente el servicio al cliente seguirá siendo un factor fundamental para destacar en el mercado. La rapidez y la simpleza serán los factores que destacarán a los emprendedores de la competencia.

Inadem

Uno de los hechos que marcarán este 2019 será la ausencia del Instituto Nacional del Emprendedor, aunque para los especialistas de Fundación E y de Latin SF será una oportunidad para explorar nuevos horizontes de financiamiento.

“Si bien el Inadem fue una iniciativa buena en su momento, con el paso de los años generó mucha dependencia del gobierno y ahora se presenta la gran oportunidad de romper con esa dependencia. No tiene lógica que la cultura de los emprendedores dependa de una instancia pública, ya que esas mismas dependencias sólo deben verse como un aliado”, destacó el también escritor Samuel González Guzmán en su nuevo libro Cuatro por cuatro emprendedores todo terreno.

De acuerdo con Samuel, la administración pasada se concentró en el empredimiento de alto impacto, emprendimiento similares a los que se habían desarrollado hasta el momento en Silicon Valley: que fueran de tecnología y tuvieran un crecimiento exponencial.

“Finalmente no es la realidad del mexicano. Sí bien hay muy buenos proyectos con ese perfil, si lo hacemos estadístico no es la mayoría. En ese sentido es una oportunidad al no estar sujeto al perfil del Inadem y emprender en tendencias de mercado”, destacó González Guzmán .

Por ejemplo en la cultura de la inversión que de acuerdo con Guzmán no se tienen las fuentes de financiamiento, ni los montos, ni el riesgo a la pérdida de capital.