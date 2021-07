Hollywood es pésimo para los videojuegos. ¿Puede Netflix demostrar lo contrario?

Disney cerró su división interactiva en 2016 después de tres intentos fallidos de descifrar el código. NBCUniversal cerró su negocio de publicación de videojuegos en 2019, tres años después de su creación. El último magnate de los medios Sumner Redstone tuvo quizás el mayor olor: vender su participación controladora en Midway Games en 2008 después de invertir millones en la compañía detrás de la serie Mortal Kombat, solo para verla desaparecer. Solo Warner Bros ha tenido éxito con sus títulos de Harry Potter, Mortal Kombat y Lego Movie.

Netflix cree que puede reescribir la problemática narrativa de los juegos de Hollywood y, para hacerlo, ha contratado a Mike Verdu, un ex ejecutivo de Facebook y Electronic Arts, para dirigir una división de desarrollo de juegos que espera lanzar para fin de año. Los juegos, según se piensa, ofrecen a los suscriptores otra opción de entretenimiento, acompañada de películas, programas de televisión y documentales. También diferenciará el servicio de las multitudes de rivales de transmisión que se están acumulando.

Con la desaceleración del ritmo de crecimiento de los suscriptores nacionales, Netflix ha comenzado a buscar nuevas formas de sacar provecho de sus franquicias, incluida la adición de una tienda en línea que vende productos de marca de programas exitosos como Bridgerton, Stranger Things y Lupin. El juego podría representar otra lucrativa vía de explotación.

La firma de consultoría Newzoo pronostica que los juegos generarán $175.8 mil millones de dólares en todo el mundo este año en computadoras, consolas de videojuegos y teléfonos inteligentes. Esta forma de entretenimiento se está disparando en popularidad en Asia-Pacífico y está creciendo en todos los demás lugares, lo que la convierte en una opción ideal para las ambiciones de entretenimiento global de Netflix. La firma de streaming comenzó a telegrafiar su movimiento hacia los juegos interactivos a principios de este año, en una llamada con inversionistas.

“No hay duda de que los juegos serán una forma importante de entretenimiento y un tipo importante de modalidad para profundizar la experiencia de los fanáticos”, dijo Greg Peters, director de productos de Netflix. “Así que vamos a seguir adelante, y seguiremos aprendiendo y resolviéndolo a medida que avanzamos”.

Netflix recibió una gran atención por experimentar con la narración interactiva en 2018, con el lanzamiento de Black Mirror: Bandersnatch. Ese episodio de la serie de antología al estilo de Twilight Zone permite a los espectadores elegir su propio camino a través de la historia de un joven programador que comienza a perder el control de la realidad mientras trabaja para adaptar un libro infantil para elegir tu propia aventura en un videojuego. .

A principios de este año, Netflix probó otro enfoque: se asoció con Vox Media para producir Headspace Unwind Your Mind, una guía interactiva sobre meditación, sueño y relajación.

Estas primeras pruebas llevaron a un esfuerzo dedicado a explorar la narración interactiva, donde Netflix podría potencialmente extraer su propio tesoro de propiedad intelectual, ya sea profundizando en el mundo al revés de Stranger Things o diseñando juegos en torno a su popular serie animada para niños, CoComelon. Ya ha tenido un éxito cruzado con The Witcher, una serie de fantasía adaptada de la popular franquicia de videojuegos (que a su vez se inspiró en las novelas polacas).

Netflix no dice mucho sobre esta iniciativa, que aún está en pañales. No está claro hasta qué punto el gigante del streaming se convertirá en una plataforma para distribuir los juegos de otros editores además de los suyos propios, como lo hace ahora con las películas y los programas de televisión.

El éxito es todo menos asegurado.

El analista de la industria del juego Michael Pachter dice que Netflix está ingresando a un mercado ya abarrotado, donde se producen 40,000 juegos móviles cada año, y unos pocos se traducen bien en películas o televisión (y viceversa): por cada éxito de Sonic the Hedgehog, aparentemente hay más fracasos notables como Alone in the Dark.

Netflix probablemente ofrecerá primero juegos en dispositivos móviles. Si elige transmitir juegos a la televisión, necesitará desarrollar algún tipo de controlador de juegos, como lo ha hecho Amazon con su servicio de juegos en la nube, Luna, señala Pachter.

“Netflix contrató a un entrenador. No tienen jugadores ”, dijo Pachter sobre el ejecutivo, cuya contratación fue reportada por primera vez por Bloomberg. “Digo que tienen una probabilidad cero de lograr esto, debido a los obstáculos tecnológicos”.

POR: Dawn Chmielewski