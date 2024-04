Hoy cuesta 3.6 veces más la regulación en México que en Estados Unidos: Alfonso Romo

MONTERREY.- El empresario Alfonso Romo Garza pidió una Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) mucho más agresiva, ya que hoy “cuesta 3.6 veces más la regulación en México que en Estados Unidos”.

“Hace rato hablábamos de regulación y creo que debemos tener una Comisión Nacional Bancaria y de Valores mucho más agresiva, comparándola con mi experiencia del grupo en otros países nos cuesta 3.6 veces más la regulación en México que en Estados Unidos”, comentó el presidente honorario de Vector Empresas.

Sacar un nuevo producto financiero en Estados Unidos tarda mes y medio, cuando en México es un año y medio, por lo que “con esa lentitud México no se va montar a la velocidad del mundo”, dijo el directivo durante la celebración del 50 aniversario de Vector Casa de Bolsa.

“En Estados Unidos van a 200 kilómetros por hora, mientras que en México se avanza a 5 o 7 kilómetros por hora”, expresó.

Para Romo, México necesita replantear todo su sistema educativo, tener la infraestructura moderna y adecuada, así como una regulación más expedita para aprovechar el nearshoring y friendshoring.

“Si no nos ponemos las pilas no vamos aprovechar el nearshoring, el friendshoring o lo que sea, por lo que tenemos que hacer mucho más”, enfatizó.

Se requiere que la actitud del gobierno sea también muy agresiva en la autorización, porque si no tenemos una Comisión Nacional Bancaria y de Valores que esté viendo que lo que México puede aprovechar, adecue, agilice, modernice y vea para adelante va ser muy difícil darle el servicio a todas las empresas que llegan, apuntó.

La oportunidad que tiene México es crear un millón 500 millones de empleos en los próximos seis años, pero tenemos un serio problema de reentrenar a toda la población mayor a los 40 años en la revolución tecnológica, declaró.

“El reto de países como México es como abrazamos toda la revolución tecnológica”, señaló el también presidente del Consejo y presidente del Ejecutivo de Grupo Plenus, una empresa dedicada a la agrotecnología, biología sintética, educación y servicios financieros.

Lee: Gobierno destina más dinero al costo de la deuda que a infraestructura: sector constructor

Alfonso Romo hizo una serie de preguntas: “¿Qué me preocupa del país? ¿Qué está pasando en la geopolítica mundial? ¿Cómo están definiendo a la inteligencia artificial? “Los países están definiendo a la inteligencia artificial como seguridad nacional, por lo que la nación que no tenga independencia tecnológica y no tenga la agresividad para comprar y acceder a tecnología está muerto”.

Estados Unidos y China son los países los que más invierten en inteligencia artificial, pues México está en el lugar 51 en ese rubro, inclusive después de Chile, consideró.

“Eso es preocupante y necesitamos ser mucho más agresivos como país y sector empresarial”, agregó el exjefe de la Oficina de la de Presidencia de la República durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Las empresas deben ser muy creativas para acceder o atraer la tecnología para que México suba la importancia de tener una posición fuerte en inteligencia artificial, mencionó.

El empresario recordó que son la única institución financiera mexicana global, ya que están presentes en 11 países y cuenta con clientes en más de 20 naciones.

“Ha sido una labor titánica, supimos aprovechar los huecos de los mercados de muchos de los bancos grandes que se salieron de América Latina”, recordó.

Vector Casa de Bolsa anunció sus planes de expansión y crecimiento de cara a 2025, el cual contempla alcanzar los 300 mil millones de pesos de activos custodiados.

Lee: Industria manufacturera tiene el potencial para invertir 100 mil mdd en México, afirma el sector

Al cierre del tercer trimestre de 2023, Vector Casa de Bolsa reportó 2 mil 531 millones de pesos de ingreso neto operativo, lo cual la posiciona en el primer lugar del sector de acuerdo a los ingresos totales de la operación de casas de bolsa.

“Somo la casa de bolsa mexicana con la mejor diversificación de productos y segmentos, lo cual nos hace muy resilientes a cualquier cambio de mercado”, agregó Alfonso Romo.

Hace un par de años en la pandemia por Covid-19, dijo, teníamos mucho interés de incursionar en Medio Oriente, incluso platicamos con varios inversionistas, pero se frenó el plan.

“Hoy los retos están en las tecnologías más que en la diversión de mercados”, concluyó.

¿Te gusta informarte por Google News? Sigue nuestro Showcase para tener las mejores historias