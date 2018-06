HP prevé recortar 5,000 empleos ante un plan de reestructuración

La firma HP espera que de 4,500 a 5,000 empleados abandonen la compañía para fines del año fiscal 2019 como parte de un plan de reestructuración en curso.

En octubre del 2016, el directorio de HP aprobó un plan de reestructuración que se implementará hasta el año fiscal 2019, según el cual se recortarían alrededor de 4,000 puestos de trabajo. En mayo, la compañía dijo que esperaba que esa cifra creciera entre un 1 y un 2%, detalló Reuters.

La firma empleaba a 49,000 personas al 31 de octubre.

HP, formada en el 2015 cuando Hewlett-Packard Co se dividió en dos, dijo en un documento regulatorio que ahora espera cargos antes de impuestos de aproximadamente 700 millones de dólares relacionados con los despidos, en comparación con los 500 millones de dólares pronosticados anteriormente.

HP estima que aproximadamente la mitad de los cargos antes de impuestos previstos se relacionen con la indemnización por despido, mientras que los costos restantes serán por infraestructura, acciones no laborales y otros cargos.

Cuando Hewlett-Packard Co se dividió, HP Inc se concentró en el negocio del hardware orientado al consumidor, incluidas las ventas de computadoras e impresoras, mientras que Hewlett Packard Enterprise Co alojó las unidades de software y servicios para centros de datos de la compañía.

HP, que ocupó la primera posición en ventas mundiales de computadoras en los primeros tres meses del 2018 con una cuota de mercado de un 22.6% , reportó ingresos trimestrales mejores que lo previsto de 14,000 millones de dólares en el trimestre finalizado el 30 de abril.